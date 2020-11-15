Зинченко: «За потерю мяча на чужой половине мне и моей семье желают смерти»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко на своей странице в инстаграме посетовал на огромное количество критики после поражения от Германии (1:3) в матче Лиги Наций.
Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.
К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на ЧУЖОЙ половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.
Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой.
Дикари.
Вообще это очень глупо желать кому-либо смерти, ведь в конечном итоге это удел каждого, ахаха)
Дикари.
Вообще это очень глупо желать кому-либо смерти, ведь в конечном итоге это удел каждого, ахаха)
Не слышал, чтобы кто-то желал тебе или твоей баклажанихе смерти, но критика по сути абсолютно заслуженная! Сдулся ты, Саша, окончательно. Не знаю, за счёт чего тебя держит на лавке Пеп, но в сборной тебе не место! Что не матч - провал. И нефиг возмущаться и придумывать бред на счёт пожеланий смерти. Просто констатируй, что ты лузер. Садись в седан, бери с собой ладу баклажан и вперёд в Азербайджанскую суперлигу
Не слышал, чтобы кто-то желал тебе или твоей баклажанихе смерти, но критика по сути абсолютно заслуженная! Сдулся ты, Саша, окончательно. Не знаю, за счёт чего тебя держит на лавке Пеп, но в сборной тебе не место! Что не матч - провал. И нефиг возмущаться и придумывать бред на счёт пожеланий смерти. Просто констатируй, что ты лузер. Садись в седан, бери с собой ладу баклажан и вперёд в Азербайджанскую суперлигу