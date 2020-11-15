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Зинченко: «За потерю мяча на чужой половине мне и моей семье желают смерти»

сегодня, 15:24
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко на своей странице в инстаграме посетовал на огромное количество критики после поражения от Германии (1:3) в матче Лиги Наций.

Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.

К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на ЧУЖОЙ половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой.

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Сантус
Сантус
сегодня в 18:31
Хм..публичные люди(к которым Зина относится) должны быть готовы к обратной стороне медали.Иди сторожем в колхоз под Полтавой и всё будет ровно...Когда носят на руках всем нравится,но список гнобимых футболёров слишком длинный...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
сегодня в 18:20
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    сегодня в 17:53
      Иоанн Рюрикович Грозный
      Иоанн Рюрикович Грозный ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
      сегодня в 17:48
      Я вас приветствую.
      Иоанн Рюрикович Грозный
      Иоанн Рюрикович Грозный ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
      сегодня в 17:47
      В связи с евроинтеграцией украины, что бы улучшить свои характеристики нужно замуж выходить? Ахаха)
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 17:46, ред.
      На месте россиян я бы молчал, с вашей культурой и быдло футболистами.
      Иоанн Рюрикович Грозный
      Иоанн Рюрикович Грозный
      сегодня в 17:46
        Мистер Галактикус
        Мистер Галактикус
        сегодня в 17:44, ред.
        Это где он такие коменты читает, лол?? Многие на той же трибуне отмечали, что Зина стал играть хуже после того как женился и это правда. Но ничего такого прям скверного я не встречал в его адрес. Даже если ему кто-то в личку написал подобное, это не повод гудеть как истеричка. Везде в любой стране найдутся люди, которые могут подобное пожелать игрокам своей сборной, провалившие матч.
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        сегодня в 17:41
        Идиотов хватает, не надо принимать близко
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        сегодня в 16:58
        Подрос , повзрослел и прозрел.
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart
        сегодня в 16:45
        Ну вот, Хвала Всевышнему- еще один рагуленок понял за кого он играет. Так глядишь, и остальные поймут..... А может, он просто говорит не на мове...???
        RIR68
        RIR68
        сегодня в 16:40
          свинина
          свинина ответ Питерские гоблины (раскрыть)
          сегодня в 16:37
          как же ты точно расписал!!! красава!!!
          Питерские гоблины
          Питерские гоблины
          сегодня в 16:30
          Саша! Не надо выдавать желаемое за действительное. Любой, ещё раз - Любой человек более-менее разбирающийся в футболе, такого не напишет. Может малолетки? Может "Соловьев"? А может друганы того хлопца, у которого ты увёл барышню? Славы Дзюбы захотелось? Так думаю ты её получишь после этого. Огульно обвинив болел своей сборной. Эххх. а ведь поговорка народная - про третьего сына футболиста, ))) народ в корень зрит.
          vitya valdes
          vitya valdes
          сегодня в 16:29
          Лавочник Сити ещё и что-то возмущается!
          Не слышал, чтобы кто-то желал тебе или твоей баклажанихе смерти, но критика по сути абсолютно заслуженная! Сдулся ты, Саша, окончательно. Не знаю, за счёт чего тебя держит на лавке Пеп, но в сборной тебе не место! Что не матч - провал. И нефиг возмущаться и придумывать бред на счёт пожеланий смерти. Просто констатируй, что ты лузер. Садись в седан, бери с собой ладу баклажан и вперёд в Азербайджанскую суперлигу
          свинина
          свинина ответ Байкал-38 (раскрыть)
          сегодня в 16:14
          Откуда знаешь?
          Байкал-38
          Байкал-38
          сегодня в 16:13
          А что ты хотел когда выбирал украину? Про трибуны киевские вообще говорить не надо, там свастика обычное дело. Мои поздравления!
          Ilya Seedyakin
          Ilya Seedyakin
          сегодня в 16:10
          Странно, что враждебную Россию к этой ситуации не приписали
          свинина
          свинина
          сегодня в 16:08
          Тут зина не прав, кому он 3. надо, этот инста типок, в месте со своей шкурой???? Разве каким то тупым малолеткам. Если на такое обращаешь внимание, и еще публично вылаживаешь, это еще раз подчеркивает незаурядность ума.
          nubom
          nubom
          сегодня в 16:03
          "Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой" - мудро сказано...((
          свинина
          свинина ответ cska vperiod (раскрыть)
          сегодня в 16:01
          то то.... истинная православная страна, во главе с капитаном героем всея руси, куда нам до европейцем и до вас?
          mihaluch
          mihaluch
          сегодня в 16:01
          За что боролись на то и напоролись.
          Еноты за Арсенал
          Еноты за Арсенал
          сегодня в 15:59
          Зачем читать комментарии в Интернете... Плохо на него Влада Баклажан влияет. Там на любое событие можно найти тысячу положительных и отрицательных комментариев и истолковать в зависимости от своего настроения.... Разнылся слабак.
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          сегодня в 15:47
          Играешь ты , Саня, давно уже неважнецки, удивительно , что Шевченко этого не видит. Ну а по поводу угроз - это конечно беспредел. Тут надо к полиции обращаться.
          Брулин
          Брулин
          сегодня в 15:44
          Потеря на чужой половине не считается за потерю. Расслабься, Александр.
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          сегодня в 15:42
          Отморозков везде хватает...
          cska vperiod
          cska vperiod
          сегодня в 15:40
          Ничего удивительного, европейская Украина и народ типа европейский.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV
          сегодня в 15:37
          Громадянин Зинченко, а точнее пан Зинченко! За что боролись на то и напоролись. Украина теперь такая будет. Сало Украине!!!
          dimagas2
          dimagas2
          сегодня в 15:26
          Тут Зина прав он мяч потреял за 5 метров до штрафной немцев,не его беда что контру проворонили.
          STVA 1
          STVA 1
          сегодня в 15:25
          От любви до ненависти один шаг!
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