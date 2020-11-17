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Матч «Спартак-2» — «Томь» пройдет без зрителей

17 ноября 2020, 10:22
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьЗавтра в 14:00 Не начался

Матч 23-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Томь» пройдёт в Москве без зрителей, об этом сообщает пресс-служба томского клуба.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 11:20
Посмотрим в нэте!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 ноября в 11:03
Футбол всё краше...
Потом без судей...
Затем без мячика...
Повелитель Пупсиков
Повелитель Пупсиков
17 ноября в 10:46
Заговор против Спартака, надо сниматься!
mihaluch
mihaluch
17 ноября в 10:33
А зачем зрители нужны на матч пердива в Москве.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 10:30
Грустно это все...
beefs
beefs
17 ноября в 10:30
корона все агрессивней...
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