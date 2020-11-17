Матч «Спартак-2» — «Томь» пройдет без зрителей

Матч 23-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Томь» пройдёт в Москве без зрителей, об этом сообщает пресс-служба томского клуба.
🚫 Матч ближайшего тура «Спартак-2» — «Томь» пройдет без зрителей, это решение принято из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Москве.— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) November 17, 2020
💻 Смотреть игру будем 21 ноября в 18:00 (по томскому времени) по трансляции на Яндекс.Эфире, организованной хозяевами поля. pic.twitter.com/OXwuVEhhSd
Потом без судей...
Затем без мячика...
Потом без судей...
Затем без мячика...