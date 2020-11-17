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На матче «Спартак» — «Динамо» смогут присутствовать 7 тыс. болельщиков

17 ноября 2020, 14:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что матч 15-го тура РПЛ с «Динамо» смогут посетить до семи тысяч зрителей.

Нам разрешили около семи тысяч зрителей. Мы серьезно готовимся к матчу с «Динамо». Во-первых, это историческое дерби, плюс все приурочено к 100-летию Константина Ивановича [Бескова] — это дополнительный фактор.

«Спартак» будет играть на победу, мы готовы на все сто процентов.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ cska vperiod (раскрыть)
17 ноября в 18:43
Да, уже почти всю страну закрыли.
zooveterinar
zooveterinar ответ Али Самаркандский (раскрыть)
17 ноября в 18:42
Спасибо Уважаемый,дело в том,что я ветиринарный врач , исмотреть весь этот обсурд нету терпения, с тем учетом что инфекционные болезни (эпизоотология) по нашенски, мой конек. Что творится в магазинах идр.местах скопления просто смешно. Но ,но эту тему обсуждать конечно же не на этом сайте, просто напишите мне кто ,не дай Бог умер из видных политиков,артистов тех же футболистов, просто политический инструмент в оккупированой американской и нашенской элитами, и алигархией, удачи Вам и по возможности не вакцинируйтесь!!!!!
cska vperiod
cska vperiod
17 ноября в 18:05
Федун-арену нужно закрывать.
Али Самаркандский
Али Самаркандский ответ zooveterinar (раскрыть)
17 ноября в 16:49
Вы можете быть самым смелым и самым умным.И не бояться "барановируса". Понимаете ,"Эволюция не подразумевает для самых сильный и умных абсолютного права на выживание. Вы имеете право не изменятся "
SHMEL
SHMEL
17 ноября в 16:42
Надеюсь после этого матча Динамо окажется еще на строчку выше.
zooveterinar
zooveterinar
17 ноября в 16:18
А как же барановирус? 8тыс.это дохрена заразы много разнесут, сс штаб майн фюрер собянин вобще булки расслабил!!!
ДАША Д
ДАША Д
17 ноября в 15:49
Исходя из сказанного вместимость стадиона до 28.000 зрителей.
Zenit_84
Zenit_84
17 ноября в 15:35
Немало для нынешних времен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 ноября в 15:26
Ровно через две недели в сводах о заболевших КОВИД в Москве будет цифра на 7000 больше. О масках , или дистанции на играх на Открывашке речь не идет вообще. Им по барабану.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 ноября в 15:09
Футбольный матч "Спартак – Динамо",
и не заполнен стадион…
А это кто сидит опять на лавке?
– Ну, конечно, он.
Конечно, Саша,Саша,Саша
Ну, кто его не знает? Yeh – Yeh!
Саша,Саша,Саша – Кокорин из Москвы.

гр."Браво"..1990 г
mat73
mat73
17 ноября в 14:49
Исторически главное дерби страны!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 ноября в 14:42
После погрома Локомотива игра со Спартаком обещает быть весёлой. Будем посмотреть.
Я на стреме
Я на стреме
17 ноября в 14:39, ред.
просто аншлаг...по нынешним временам
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 14:33
жаль . можно было пол стадиона собрать)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 14:28
7 тыщ это норм
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