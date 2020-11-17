На матче «Спартак» — «Динамо» смогут присутствовать 7 тыс. болельщиков

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что матч 15-го тура РПЛ с «Динамо» смогут посетить до семи тысяч зрителей.
Нам разрешили около семи тысяч зрителей. Мы серьезно готовимся к матчу с «Динамо». Во-первых, это историческое дерби, плюс все приурочено к 100-летию Константина Ивановича [Бескова] — это дополнительный фактор.
«Спартак» будет играть на победу, мы готовы на все сто процентов.
и не заполнен стадион…
А это кто сидит опять на лавке?
– Ну, конечно, он.
Конечно, Саша,Саша,Саша
Ну, кто его не знает? Yeh – Yeh!
Саша,Саша,Саша – Кокорин из Москвы.
гр."Браво"..1990 г
и не заполнен стадион…
А это кто сидит опять на лавке?
– Ну, конечно, он.
Конечно, Саша,Саша,Саша
Ну, кто его не знает? Yeh – Yeh!
Саша,Саша,Саша – Кокорин из Москвы.
гр."Браво"..1990 г