Левандовски — лучший игрок Бундеслиги в октябре

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам октября.
Польский футболист в октябре забил 9 голов в 3 матчах чемпионата Германии.
Neun Tore für den @FCBayern und mehrere #Bundesliga-Bestmarken: @lewy_official ist der #BundesligaPOTM des Oktobers! 👏@EAFussball | #FIFA21 pic.twitter.com/6OgLhW2g0Y— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) November 20, 2020
Напомним, что недавно Левандовски провёл 300-й матч за «Баварию».
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Где-то томно передернули все игроки РПЛ вместе с Дзюбой, когда увидели такие цифры. У нас в топ-5 футболисты за весь чемпионат столько забивают...
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Где-то томно передернули все игроки РПЛ вместе с Дзюбой, когда увидели такие цифры. У нас в топ-5 футболисты за весь чемпионат столько забивают...