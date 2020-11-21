ГлавнаяНовости

Левандовски — лучший игрок Бундеслиги в октябре

вчера, 10:11

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам октября.

Польский футболист в октябре забил 9 голов в 3 матчах чемпионата Германии.

Напомним, что недавно Левандовски провёл 300-й матч за «Баварию».

Все новости
Кабелла — лучший игрок матча «Краснодар» — «Тамбов»
Вчера, 16:06 Комментарии2
Холанд — обладатель премии Golden Boy-2020
Вчера, 05:12 Комментарии22
Вингер «Лилля» Бамба — лучший игрок Лиги 1 в октябре
20 ноября Комментарии1
«Жальгирис» стал чемпионом Литвы
14 ноября Комментарии17
ОфициальноМарадишвили — лучший игрок ЦСКА в октябре. Васин занял второе место
14 ноября Комментарии25
ОфициальноСон — лучший игрок АПЛ в октябре
13 ноября ВидеоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 14:12
Польский футболист в октябре забил 9 голов в 3 матчах чемпионата Германии.
---
Где-то томно передернули все игроки РПЛ вместе с Дзюбой, когда увидели такие цифры. У нас в топ-5 футболисты за весь чемпионат столько забивают...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 10:35
Безоговорочно лучший!
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:26
Заслуживает этого
drug01
drug01
вчера в 10:22
Так продолжать ещё не раз,,!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:21
Он может каждый месяц быть первым!
shlomo
shlomo
вчера в 10:16
Никто в этом не сомневается....пушка заряжена...молодец!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100