Овечкин: «Поборется ли „Динамо“ за чемпионство? Конечно, всё будет шикарно»

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:1).

Игра понравилась, а результат нет. Должны были выигрывать. Обидно, но ничего не сделаешь. Поборется ли «Динамо» за чемпионство? Конечно, всё будет шикарно. Сыграю ли я за футбольное «Динамо»? Всё будет нормально. Когда? Подготовимся.