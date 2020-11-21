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Овечкин: «Поборется ли „Динамо“ за чемпионство? Конечно, всё будет шикарно»

вчера, 22:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:1).

Игра понравилась, а результат нет. Должны были выигрывать. Обидно, но ничего не сделаешь. Поборется ли «Динамо» за чемпионство? Конечно, всё будет шикарно. Сыграю ли я за футбольное «Динамо»? Всё будет нормально. Когда? Подготовимся.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:44
За чемпионство борется и Тамбов.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:34
борьба это хорошо))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:30
Не очень понял.
От слова совсем. Что-то не так?
Вроде в три слова комментарий.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:29
Гол красавец забили,а чемпионом будет ЦСКА!
beefs
beefs
вчера в 22:20
рановато сватаете в чемпионы...
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:20
Даже если Овечкин будет играть за Динамо, чемпионство им не светит...
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:18
Не в этом сезоне....
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 22:17
а причем тут Овечкин?
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