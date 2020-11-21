Силкин: «Такое „Динамо“ должно ставить задачу борьбы за тройку»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Хороший матч. Очень порадовался за «Динамо», несмотря на то, что упустили победу. Играли в быстрый футбол, команды пытались поймать друг друга на контратаках. Мне понравилось, что «Динамо» играло в открытый футбол, не закрылось. Пока работу Шварца оцениваю позитивно.

Зобнин, конечно, забил очень хороший гол. Ворвался в зону, защитники уже его пропустили, потому что не хотели фолить. Здесь и Шунина нельзя винить, который провёл хороший матч, как и все остальные. Такое «Динамо», конечно, должно ставить задачу борьбы за тройку.