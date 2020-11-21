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Силкин: «Такое „Динамо“ должно ставить задачу борьбы за тройку»

вчера, 22:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Хороший матч. Очень порадовался за «Динамо», несмотря на то, что упустили победу. Играли в быстрый футбол, команды пытались поймать друг друга на контратаках. Мне понравилось, что «Динамо» играло в открытый футбол, не закрылось. Пока работу Шварца оцениваю позитивно.

Зобнин, конечно, забил очень хороший гол. Ворвался в зону, защитники уже его пропустили, потому что не хотели фолить. Здесь и Шунина нельзя винить, который провёл хороший матч, как и все остальные. Такое «Динамо», конечно, должно ставить задачу борьбы за тройку.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:09
В конце сезона всё увидим)
Justas Weiss7
Justas Weiss7
вчера в 22:57
слишком оптимистично. Комличенко шпуляет в молоко, нет форварда ... возможно зимой усилятся, но конкуренты тоже залижут раны. СМ подводит жирный кот - Кокорин. Зенит - отстой Дзюба. Локо - слабак Смолов. ЦСКА сыроват ...
Cat01
Cat01
вчера в 22:35
По одной игре судить рано
ABir
ABir
вчера в 22:35
Что особенно действительно порадовало, что не играли в автобус. Оба клуба хотели победить. Константину Ивановичу Бескову таков футбол бы наверное понравился. Светлая ему память!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:31
Будут третьими или четвертыми
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