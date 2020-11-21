«Спартак» и «Динамо» делятся очками. Московское дерби под немецким руководством

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21 ноября 2020, 22:32

Старейшее московское дерби завершилось миром. Но боевым. «Соккер.ру» — о противостоянии «Спартака» и «Динамо» с немецкими предводителями.

Московское дерби под руководством двух немцев. Выглядит оригинально. О том, что настрой будет боевым не только из-за самого статуса матча, но и из-за одной национальности главных тренеров, можно было бы судить и по истории очных встреч наставников. В Германии Тедеско вел у Шварца со счетом 3:1 – ничьих не было. К тому же «Спартак» и «Динамо» наконец-то встречаются друг с другом не на разных этажах, а на одном уровне, находясь по соседству в турнирной таблице. Да еще и с надеждой, подаренной «Зенитом», который потерял очки в игре с «Ахматом». Все условия для боевой игры. Такой она и получилась.

Первый тайм как пролог

Первый тайм остался без голов и был небогат на острые моменты. При этом напряжение ощущалось с самого начала. По общему мнению, первая половина осталась за «Динамо», которое интенсивнее прессинговало, жестче наседало на чужую штрафную, создало серию хороших моментов у ворот Максименко. Правда, перевес был не таким, чтобы тянул на перевес и в счете. О том, что нас ждет интересное продолжение, команды уведомили собравшихся в самом конце тайма, когда сначала Зобнин, а потом Моро грохнули в каркас ворот «Динамо» и «Спартака» соответственно. Динамовцы больше могли быть расстроены нулевой ничьей по итогам тайма: у Фомина и Н’Жи были шансы помимо этого удара Моро. И если к интенсивности работы атаки «Динамо» вопросов не было, то спартаковская передняя линия выглядела пассивно. Особенно успешно растворялся на поле Кокорин. Но главный итог тайма – 1:1 по каркасам.

Второй тайм через тренерские решения

Картину второго тайма во многом определили решения тренеров. Причем немецкие соотечественники действовали по-разному. Тедеско сработал через настрой в перерыве. В раздевалке ему удалось найти правильные слова для команды, которая ощутимо бодрее и злее пошла в наступление в дебюте второго тайма, надолго перехватив инициативу и взявшись доминировать. Особенно яростно бился Зобнин, который из-за дисквалификации в сборной имел возможность подольше копить силы и злость.

Но и Шварц не зря ест свой хлеб. Он выпустил к 60-й минуте Грулева вместо Н’Жи. Вячеслав заметно качественнее отрабатывает всю бровку, поэтому активность «Спартака» на фланге удалось погасить, что снизило нагрузку на оборону в целом по фронту. А на другом фланге и так все было неплохо у «Динамо» — Мозеса Тедеско почему-то не хотел менять, хотя Виктор часто не справлялся с активностью Лесового и Скопинцева.

Из пассивных Тедеско решился все же снять Кокорина, но только на 75-й минуте, выпустив Бакаева. Наверное, можно говорить о медлительности с кадровыми решениями тренера «Спартака». Но если взглянуть на скамейку красно-белых, то можно с удивлением обнаружить, что она не так свежа и интересна, как у того же «Динамо». Хотя и Шварц не слишком-то стремился освежать игру, понимая, что новичкам будет непросто выйти в интенсивную борьбу.

Поэтому он лишь точечно укрепил фланг Грулевым и чуть приободрил атаку выходом Тюкавина вместо съеденного защитниками Комличенко. Кстати, Тюкавин чуть не стал соавтором гола, выведя Скопинцева один на один, однако Дмитрий пробил в голкипера. Словом, замены Шварца отработали лучше, чем перестановка Тедеско, а Доменико лучше поработал с настроем на второй тайм. Тут тоже 1:1.

Исход как результат решительности

А еще во втором тайме игроки стали чаще брать на себя ответственность за те или иные решения в атаке. Это и определило судьбу встречи. Участились дальние удары, и после пристрелки многих игроков удача повернулась лицом к Скопинцеву, который положил мяч в угол ворот «Спартака». У красно-белых с дальними ударами было не так здорово все, зато нашелся свой предводитель, который решился не на дальний удар, а на проход напролом по центру. Зобнин протащил мяч в штрафную, разобрался там с защитниками, пробил вроде во вратаря, но сам же добил в цель. По итогу – те же 1:1 за счет решительных действий мастеров. Как ни крути – ничейный исход. Который пока на руку ЦСКА , еще не сыгравшему свой матч 15-го тура.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 16 (9)

Матч получился динамичным и интересным и с точки зрения опасных ударов. Потому что команды использовали самый зрелищный тип ударов – дальние. Не всегда они оказывались точными, но в целом опасность несли многие из них, даже те, что в итоге проходили мимо створа. Все равно часто это было близко к рамке. Поэтому болельщики эмоционально выдыхали после каждого такого «бабаха». И смотрится это всегда ярко. Другое дело, что соперники вынужденно прибегали к такому методу, потому что комбинационно не всегда получалось пробивать цепкую оборону. Да, иногда обостряющие розыгрыши проходили, но чаще всего они блокировались.

Поэтому дальние удары были рабочим вариантом. Примечательно, что чаще остальных в матче били именно авторы голов. На счету Романа Зобнина шесть попыток, а на счету Дмитрия Скопинцева – четыре. При этом у каждой из команд по попаданию в каркас ворот, от многих неприятностей спасали вратари, которые провели хорошие матчи. А кучнее летело у «Динамо», поскольку «Спартак» все же чаще пытался комбинационно или за счет индивидуальных действий пролезть к воротам, разыгрывал больше до верного. Причем стоит отметить, что ко второму тайму точность ударов и частота подросли. В первой половине, например, у «Спартака» было одно попадание в створ из пяти попыток, а у «Динамо» — четыре из семи.

Владение мячом (точность передач): 57% (84%) — 43% (79%)

Тут могло показаться, что игра тоже разделилась на два тайма. В первом казалось, что «Динамо» лучше работает с мячом, больше его держит. На самом деле к перерыву показатель контроля мяча был почти равным. Просто динамовцы выше прессинговали и больше прижимали противника, и это создавало впечатление лучшего контроля мяча. Во втором тайме «Спартак» начал работать с мячом более уверенно и надежно, что повысило процент владения ощутимо.

«Динамо» вынуждено было больше действовать на скоростных ответных атаках, что логичным образом привело к снижению точности передач по сравнению с первым таймом. До перерыва точность была одинаково хорошей у обеих команд – под 85 процентов. Во втором у «Динамо» снизилась ниже 80. Но это тоже неплохой показатель. Собственно, обычно благодаря хорошей точности пасов матчи в целом смотрятся симпатично и слаженно, даже когда нет россыпи голов.

Обводки (фолы): 13 (16) – 1 (10)

Разительно отличаются показатели у команд. Спартаковцы чаще предпринимали попытки пойти в дриблинг, и эти попытки оказывались удачными. «Динамо» стремилось действовать строже по схеме, не используя индивидуальные разборки один в один. Разве что Лесовой и Скопинцев принимались за это. У «Спартака» же лидерами по обводкам стали Крал и Зобнин, которые врывались из глубины, включая элемент внезапности и напряженности. Даже Жиго не брезговал пойти один в один.

И опять же все это почти происходило во втором тайме, когда «Спартак» переключил режим на интенсивный. Примечательно и то, что красно-белые вынуждены были чаще нарушать правила. Правда, грубой игру нельзя назвать. Все фолы были скорее тактически оправданными и тормозили развитие потенциально опасных атак на ранних стадиях, что еще и не создавало повода для жестких решений судьи. Любопытно, что и тут «Спартак» был активнее, как и в отборах в целом. Спартаковцы совершили 32 отбора против девяти у «Динамо». Чаще других мяч отбирал Айртон – шесть раз. И в основном во втором тайме. Почему так? Из-за выхода Грулева вместо Н’Жи. Айртону пришлось больше напрягаться.