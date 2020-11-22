Слуцкий рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом игроков «Рубина»

Главный тренер «Рубина» рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом футболистов казанского клуба. Напомним, что ранее положительные результаты тестов на COVID-19 оказались у , и .

Насколько реально, что они вернутся к игре с ЦСКА ? От нас ситуация никак не зависит. Как только у них будет отрицательный тест, и власти каждой из стран, в которых они находятся, решат их выпустить, разрешат им передвигаться. Ин Бом находится в Австрии, Старфельт в Швеции, а Кварацхелия в Грузии.