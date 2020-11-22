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Слуцкий рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом игроков «Рубина»

вчера, 23:20

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом футболистов казанского клуба. Напомним, что ранее положительные результаты тестов на COVID-19 оказались у Хвичи Кварацхелии, Хвана Им Бома и Карла Старфельта.

Насколько реально, что они вернутся к игре с ЦСКА? От нас ситуация никак не зависит. Как только у них будет отрицательный тест, и власти каждой из стран, в которых они находятся, решат их выпустить, разрешат им передвигаться. Ин Бом находится в Австрии, Старфельт в Швеции, а Кварацхелия в Грузии.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:49
всем здоровья и успехов))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:23
Всем выздоровления
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:33
До следующего года придется подождать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:34
И следующий матч Рубин проиграет.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:10
Не везёт Рубину очень часто!
Беспределов
Беспределов
сегодня в 00:04
Беспредел налетел на Рубин
beefs
beefs
вчера в 23:59
что поделаешь корона никого не щадит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:49
Лёня ушлый чел,выкрутится!
мангo
мангo
вчера в 23:34
Вообще играть некому
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 23:34
Жаль Лёню, очень жаль....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:28
Да ужжжж, Леониду не позавидуешь. Проблемы большие.
Loko57
Loko57
вчера в 23:25
Какая-то неправильная ситуация.
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