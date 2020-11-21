Оздоев и Вендел не помогут «Зениту» в матче с «Ахматом»

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вчера, 16:07

Пресс-служба «Зенита» рассказала о состоянии травмированных игроков команды накануне матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Дриусси и Азмун продолжают тренироваться по индивидуальной программе. Магомед Оздоев и Вендел вернулись из расположения сборных с небольшими проблемами и не готовились к матчу.

Данил Круговой продолжает проходить обязательный карантин после возвращения из молодежной сборной с сомнительным тестом на COVID-19: игрок чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни нет, однако, согласно медицинскому регламенту клуба, он изолирован от команды до получения результатов финальных тестов», – говорится в сообщении «Зенита».

Ранее стало известно, что болельщики «Зенита» смогут бесплатно посетить выездной матч с «Ахматом».