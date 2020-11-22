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Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус

сегодня, 19:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные результаты тестов на коронавирус перед матчем 15-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1). Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Сомнительные результаты по итогам тестирования получили защитники Вадим Карпов и Виктор Васин, а также полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев. По этой причине игроки пропустили встречу с сочинцами.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:17
Вирус, либо, обнаружен, либо, нет! Получается, что информация СОМНИТЕЛЬНА!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 20:16
Азмун уже месяц не играет за Зенит из-за "простуды", А за сборную Ирана отбегал неделю назад и снова в Зените "простуда"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 20:14
Кучаев привез из сборной. Там все с вирусом. Просто некоторые умело скрывают.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:56
Как только этому короновирусу не страшно было Васина??? Безбашенный какой то вирус!)))
ABir
ABir
сегодня в 19:53, ред.
Здоровья и выздоровления! А с кем они контактировали до подтверждения заболевания?
serh62
serh62
сегодня в 19:51
вот без них нам будет очень не просто... как говорится , беда не приходит одна. здоровья всем.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:49
Если в этой компании нет Фернандеса будем надеяться что Ганчаренко его приберег для Фейеноорда.
beefs
beefs
сегодня в 19:48
корона не сдается...
blitz
blitz
сегодня в 19:44
Пускай повторно сдадут тесты, может ошибка.
Вон в сборной УЕФА тоже говорили, что у некоторых наших игроков сомнительные тесты, а потом повторные тесты показали что все нормально.
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 19:44
А Васин тут причем? его же не продлили ))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:39
Придется в этом сезоне клубам бороться не только с соперниками, травмами но и с короной. Надеюсь что только две недели будут на самоизоляции армейцы, а не как Азмун больше двух недель все никак не выйдет на поле.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:36
Хреново это однако
протон1
протон1
сегодня в 19:32
подозрительные тесты сдали , конспиративные
shlomo
shlomo
сегодня в 19:28
Это очень плоха...впереди игра с Фейеноордом
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:28, ред.
это как ? почти беременны?)))))))))))))))) вот васин это точно потеря)))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:28
А вот это очень плохо...
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