Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус

Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные результаты тестов на коронавирус перед матчем 15-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1). Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Сомнительные результаты по итогам тестирования получили защитники Вадим Карпов и Виктор Васин, а также полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев. По этой причине игроки пропустили встречу с сочинцами.
Вон в сборной УЕФА тоже говорили, что у некоторых наших игроков сомнительные тесты, а потом повторные тесты показали что все нормально.
Вон в сборной УЕФА тоже говорили, что у некоторых наших игроков сомнительные тесты, а потом повторные тесты показали что все нормально.