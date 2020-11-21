Мусаев: «У Сафонова нет шанса сыграть против „Севильи“»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что голкипер Матвей Сафонов не примет участие в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Севильи».
У Сафонова нет шанса сыграть в Лиге чемпионов во вторник. Он сегодня сдал первый отрицательный тест, но ещё не прошло две недели изоляции. Он в нормальном состоянии, у него минимальные симптомы. Нужно посмотреть по регламенту, когда он может приступить к тренировке и выйти на поле. Думаю, что на «Севилью» шансов мало.
Думаю, что Ари способен выйти и в основном составе, и проводить на поле более длительное время, но здесь есть вопрос риска. Он не играл очень давно, нельзя сразу бросать его в бой, нужно делать это шаг за шагом. Сегодня он неплохо двигался на поле, будем работать дальше.
Что касается состава на матч Лиги чемпионов, я не думаю, что хоть один тренер за три дня до игры раскроет вам состав. На поле, как всегда, выйдут те игроки, которые будут лучше подготовлены.
Напомним, что 16 ноября Матвей Сафонов получил положительные результаты тестов на коронавирус.
Даже и после матча известно, что скажет, будет ныть о нехватке игроков.
Даже и после матча известно, что скажет, будет ныть о нехватке игроков.