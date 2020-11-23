Эскудеро: «В матче с „Краснодаром“ мы будем показывать силу „Севильи“»

Защитник «Севильи» порассуждал о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

Лига чемпионов — это серия важнейших матчей, где мы стараемся показывать самое лучшее, на что способны. Мы понимаем, что здесь серьезная конкуренция, поэтому завтра мы будем показывать нашу силу.

У нас очень большое желание играть. Завтра будет красивая игра. Мы будем стараться бегать и показывать людям, как мы хорошо играем.

Завтра мы будем сильно сконцентрированы, будем выходить на поле с желанием победить и играть, как умеем.

На самом деле, для нас самое важное — выиграть завтра. Мы не думаем о количестве очков, которое у нас есть. Если мы проигрываем, шансы выйти из группы уменьшаются.