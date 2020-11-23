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Эскудеро: «В матче с „Краснодаром“ мы будем показывать силу „Севильи“»

вчера, 19:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевилья20:55 Не начался

Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро порассуждал о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

Лига чемпионов — это серия важнейших матчей, где мы стараемся показывать самое лучшее, на что способны. Мы понимаем, что здесь серьезная конкуренция, поэтому завтра мы будем показывать нашу силу.

У нас очень большое желание играть. Завтра будет красивая игра. Мы будем стараться бегать и показывать людям, как мы хорошо играем.

Завтра мы будем сильно сконцентрированы, будем выходить на поле с желанием победить и играть, как умеем.

На самом деле, для нас самое важное — выиграть завтра. Мы не думаем о количестве очков, которое у нас есть. Если мы проигрываем, шансы выйти из группы уменьшаются.

Матч «Краснодар» — «Севилья» рассудит итальянская бригада арбитров.

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Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 23:39
Удачи и победы, Севилья!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:06
Есть шансы не проиграть.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:15
Краснодар ещё сыроват для Севильи.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:11
Нашим командам клубы из Испании не по зубам.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:59
Пора и слабость показать.
shlomo
shlomo
вчера в 19:55
Вы хоть бы сыграли достойно.....
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