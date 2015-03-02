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ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России

02 марта 2015, 19:49
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче 1/4 финала Кубка России.

2 марта, Химки, стадион «Родина»
 
ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:0 (0:0)
Гол: Натхо 51' .
 
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Миланов (Головин 75'), Натхо, Вернблум, Еременко, Дзагоев, Муса.

«Крылья Советов»: Конюхов, Телес, Таранов, Концедалов, Надсон (Корниленко 85'), Цаллагов, Ткачук, Габулов, Драгун, Чочиев (Горбатенко 80'), Яхович.

Предупреждения: Еременко 62', Яхович 84', Еременко 87'.

Удаление: Еременко 87' (2 жк).

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
 
«Соккер.Ру» вёл онлайн-трансляцию данного матча.
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Источник: soccer.ru Автор: Юрий Зотов
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