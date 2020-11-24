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Шервуд: «Моуриньо промыл мозги игрокам „Тоттенхэма“, они верят в него»

сегодня, 11:56

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд считает, что «шпоры» могут выиграть АПЛ под руководством Жозе Моуриньо.

Моуриньо нашел способ справиться с имеющейся у него группой игроков. Я бы отметил покупку Регилона, но лучшим трансфером стал переход Хейбьерга, который отлично вписывается в их стиль игры.

Жозе промыл мозги своим игрокам, заставив их поверить в то, что они должны работать, чтобы чего-то достичь. Он заставил их думать, что они могут выигрывать трофеи.

Почему футболисты не должны поверить в Моуриньо? Он завоевал 20 крупных трофеев за свою карьеру, сейчас они выигрывают матчи, так что игроки начинают верить, что Жозе знает, о чём говорит. Тогда почему бы им не поверить, что они могут стать чемпионами АПЛ?

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drug01
drug01
сегодня в 11:59
Посмотрим что будет дальше?
Mangur
Mangur
сегодня в 11:59
Отношения конешно феноменальные
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