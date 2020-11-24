Шервуд: «Моуриньо промыл мозги игрокам „Тоттенхэма“, они верят в него»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» считает, что «шпоры» могут выиграть АПЛ под руководством .

Моуриньо нашел способ справиться с имеющейся у него группой игроков. Я бы отметил покупку Регилона, но лучшим трансфером стал переход Хейбьерга, который отлично вписывается в их стиль игры.

Жозе промыл мозги своим игрокам, заставив их поверить в то, что они должны работать, чтобы чего-то достичь. Он заставил их думать, что они могут выигрывать трофеи.