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Руни: «Хотел впечатлить Кина и Гиггза, а не Фергюсона, когда перешёл в МЮ»

сегодня, 11:12

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что для него было важным мнение Роя Кина и Райана Гиггза, когда он перешёл в манчестерский клуб в 2004 году.

Когда я подписал контракт, у меня была сломана нога, поэтому я не мог сразу приступить к тренировкам. Но когда я начал тренироваться, главным для меня было произвести впечатление на Гиггза и Роя Кина. Я хотел впечатлить их, а не Фергюсона.

Я знаю, это звучит немного странно, но мне казалось, что я хотел завоевать их доверие. Я хотел, чтобы они поверили в меня, почувствовали, что я достаточно хорош, чтобы выступать за «Манчестер Юнайтед». Это было моей главной целью.

Думаю, у меня вышло сделать это в первой же игре [Руни сделал хет-трик в матче против «Фенербахче», 6:2]. Я очень быстро освоился в команде.

Ранее Руни рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:04
Зашёл и стал легендой
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:02
Главное сходу тогда заиграл
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:26
С этим МЮ каши не сваришь!
ДСА
ДСА
сегодня в 11:21
Как давно это было....
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