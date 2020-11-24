Руни: «Хотел впечатлить Кина и Гиггза, а не Фергюсона, когда перешёл в МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что для него было важным мнение Роя Кина и , когда он перешёл в манчестерский клуб в 2004 году.

Когда я подписал контракт, у меня была сломана нога, поэтому я не мог сразу приступить к тренировкам. Но когда я начал тренироваться, главным для меня было произвести впечатление на Гиггза и Роя Кина. Я хотел впечатлить их, а не Фергюсона.

Я знаю, это звучит немного странно, но мне казалось, что я хотел завоевать их доверие. Я хотел, чтобы они поверили в меня, почувствовали, что я достаточно хорош, чтобы выступать за «Манчестер Юнайтед». Это было моей главной целью.

Думаю, у меня вышло сделать это в первой же игре [Руни сделал хет-трик в матче против «Фенербахче», 6:2]. Я очень быстро освоился в команде.