Руни: «Я раздумывал над уходом из МЮ, хотел перейти в „Барселону“»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что мог перейти в «Реал» или «Барселону».
Я думаю, все отлично знают, что «Челси» и Моуриньо хотели подписать меня. Был интерес со стороны «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Сити». Последние три клуба были действительно реалистичными вариантами.
В то время, а это был двухдневный период, я был готов поехать и выступать в чемпионате Испании. Я хотел перейти в «Барселону», но больший интерес ко мне проявлял «Реал». «Челси» тоже постоянно контактировали с «Манчестер Юнайтед» относительно моего трансфера.
Если честно, это были два или три дня, когда я общался с представителями «Барселоны». Я помню, как однажды сел и подумал: «Представьте, что я выступаю за „Барсу“, а рядом со мной играют Месси, Хави, Иньеста и Бускетс». Тогда Месси выступал на другой позиции, он играл глубже. Я думал, что мог бы отлично вписаться в состав «Барселоны».
Ранее Руни заявил, что его целью является работа тренера.
Так что Барсе повезло что не взяли. Был бы сотый Бейл или Оуэн
Так что Барсе повезло что не взяли. Был бы сотый Бейл или Оуэн