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Руни: «Я раздумывал над уходом из МЮ, хотел перейти в „Барселону“»

сегодня, 08:53

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что мог перейти в «Реал» или «Барселону».

Я думаю, все отлично знают, что «Челси» и Моуриньо хотели подписать меня. Был интерес со стороны «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Сити». Последние три клуба были действительно реалистичными вариантами.

В то время, а это был двухдневный период, я был готов поехать и выступать в чемпионате Испании. Я хотел перейти в «Барселону», но больший интерес ко мне проявлял «Реал». «Челси» тоже постоянно контактировали с «Манчестер Юнайтед» относительно моего трансфера.

Если честно, это были два или три дня, когда я общался с представителями «Барселоны». Я помню, как однажды сел и подумал: «Представьте, что я выступаю за „Барсу“, а рядом со мной играют Месси, Хави, Иньеста и Бускетс». Тогда Месси выступал на другой позиции, он играл глубже. Я думал, что мог бы отлично вписаться в состав «Барселоны».

Ранее Руни заявил, что его целью является работа тренера.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:01
Хорошо что не перешел, а оставшись в МЮ стал лучшим бомбардиром и вписал свое имя в историю МЮ.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:58
Руни был очень хорош. Возможно и вписался бы в состав.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 11:43
Англичане за границей никчёмные! (за исключением Санчо)
Так что Барсе повезло что не взяли. Был бы сотый Бейл или Оуэн
particular
particular
сегодня в 09:30, ред.
Дааа... Было время, когда Руни рвал сетки ворот, а гранды стояли в очередь за его услугами... Хорош был бродяга!
Baggio R.
Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:01
А к чему твой комментарий?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:56
К чему теперь эти воспоминания?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:54
Надо было переходить
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