Руни: «Я раздумывал над уходом из МЮ, хотел перейти в „Барселону“»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что мог перейти в «Реал» или «Барселону».

Я думаю, все отлично знают, что «Челси» и Моуриньо хотели подписать меня. Был интерес со стороны «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Сити». Последние три клуба были действительно реалистичными вариантами.

В то время, а это был двухдневный период, я был готов поехать и выступать в чемпионате Испании. Я хотел перейти в «Барселону», но больший интерес ко мне проявлял «Реал». «Челси» тоже постоянно контактировали с «Манчестер Юнайтед» относительно моего трансфера.

Если честно, это были два или три дня, когда я общался с представителями «Барселоны». Я помню, как однажды сел и подумал: «Представьте, что я выступаю за „Барсу“, а рядом со мной играют Месси, Хави, Иньеста и Бускетс». Тогда Месси выступал на другой позиции, он играл глубже. Я думал, что мог бы отлично вписаться в состав «Барселоны».