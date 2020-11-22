Судья Николаев — о пенальти в ворота «Зенита»: «Нужно было продолжить игру»

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (2:2).

Пенальти в ворота «Зенита»? Довольно сложный момент. Изначально судья принял правильное решение. Инициатором контакта был форвард, а защитник его не видел. Однако вмешался VAR . Изначально здесь не было ошибки. Правильнее было бы продолжить игру.

Удаление Ракицкого? Для меня это очевидный эпизод. Ярослав не играет в мяч в этом эпизоде. Он не собирается играть в мяч. Нужно, чтобы все последовательно принимали решения.