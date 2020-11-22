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Судья Николаев — о пенальти в ворота «Зенита»: «Нужно было продолжить игру»

вчера, 23:03
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (2:2).

Пенальти в ворота «Зенита»? Довольно сложный момент. Изначально судья принял правильное решение. Инициатором контакта был форвард, а защитник его не видел. Однако вмешался VAR. Изначально здесь не было ошибки. Правильнее было бы продолжить игру.

Удаление Ракицкого? Для меня это очевидный эпизод. Ярослав не играет в мяч в этом эпизоде. Он не собирается играть в мяч. Нужно, чтобы все последовательно принимали решения.

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Gunslinger
Gunslinger ответ Дракон1988 (раскрыть)
сегодня в 08:27
Патамушта с судьями уже договорились, но матюгальник у них отняли... печалька...
Mangur
Mangur
сегодня в 06:26
С трибун всегда виднее
trimetil
trimetil
сегодня в 05:38
Скоро защитники в штрафной будут убегать от соперника, чтобы судья ненароком контакт не увидел. В матче Ротор - Урал Кожемякин за такое же нарушение желтую получил.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:35
Арбитр ФИФА косячит, о других тогда и говорить нечего.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:34
Играть надо по правилам.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:33
Ну не умеют наши судьи пользоваться ВАР.
Дракон1988
Дракон1988 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 02:18
Причём опять с Ахматом))Почему они не чемпионы,непонятно)))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:10
Мать твою...Судья "ошибся" не в сторону Зенита в спорном моменте...Надо этот день в календарике карандашиком обвести))
Bastinda
Bastinda
сегодня в 00:03, ред.
Даже самый объективный судья доказал, что Зенит засудил гинеровский прихвостень Лысый карась.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:56
🤣
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ mondial18 (раскрыть)
вчера в 23:56
Да ладно тебе! Руки защитник выставлял если что. Если за это ставят питерским и московским, то и остальным надо ставить. А если не ставят остальным, то и вышеперечисленным не надо ставить!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:54
Ну всё ...раз Николаев сказал...значит 2:1 в пользу Зенита....
Зенит единоличный лидер таблицы....
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 23:43
Как попросили судью так и сделал
mondial18
mondial18 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:27
Скажи Талалаеву что все должны играть по правилам а не пенять на других , в ворота Терека такой поставит ты ведь первым будешь возмущаться
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:21
Как сказал Талалаев: "чем Ахмат хуже Зенита, ЦСКА и т.д.?" Если в таком моменте назначают им, то и Ахмату тоже должны назначить! Надо быть последовательными!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:12
Арбитр и продолжал игру, но вмешался ВАР, судьи которого решили не навлекать на себя гнев и на "всякий случай" пригласили арбитра к монитору. Момент для принятия решения сложный, но... если бы игра была продолжена, никто из футболистов не возмутился.
Cat01
Cat01
вчера в 23:09
Зачем обсуждать когда игра уже завершилась...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:05
Вырвали из контекста?
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