Матип: «„Аталанта“ представляет угрозу для любой команды в Европе»

Защитник «Ливерпуля» порассуждал о предстоящем матче против «Аталанты» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Аталанта» будет атаковать, они представляют угрозу для любой команды в Европе. Мы должны готовиться, но нельзя сравнивать [эту игру] с той, что была в Италии. Это новая игра, в которой мы начинаем с первой секунды. Иначе они создадут нам проблемы. Будет действительно тяжелая ночь.