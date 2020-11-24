Матип: «„Аталанта“ представляет угрозу для любой команды в Европе»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип порассуждал о предстоящем матче против «Аталанты» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Аталанта» будет атаковать, они представляют угрозу для любой команды в Европе. Мы должны готовиться, но нельзя сравнивать [эту игру] с той, что была в Италии. Это новая игра, в которой мы начинаем с первой секунды. Иначе они создадут нам проблемы. Будет действительно тяжелая ночь.
Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «красных» Юрген Клопп.
Всем здоровья.
Всем здоровья.