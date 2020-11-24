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Матип: «„Аталанта“ представляет угрозу для любой команды в Европе»

сегодня, 19:07
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаЗавтра в 23:00 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип порассуждал о предстоящем матче против «Аталанты» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Аталанта» будет атаковать, они представляют угрозу для любой команды в Европе. Мы должны готовиться, но нельзя сравнивать [эту игру] с той, что была в Италии. Это новая игра, в которой мы начинаем с первой секунды. Иначе они создадут нам проблемы. Будет действительно тяжелая ночь.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «красных» Юрген Клопп.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 20:13
Год назад бергамаски были по страшнее в плане игры
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:12
К сожалению в этом сезоне Атланта не так агрессивна, как в прошлом. Пропал прошлогодний кураж, нет той стабильности , что была в прошлом сезоне. Могут у любого выиграть и любому проиграть. Чем вызван такой спад , сказать сложно. Может спад временный , а может и просто все выплеснули в прошлом сезоне??? Думаю, дальнейшее развитие событий даст ответы на все вопросы. Хочется надеяться на то, что команда вернет свою фееричную игру, которая нравилась болельщикам независимо от клубных пристрастий.
Всем здоровья.
Juve14
Juve14
сегодня в 20:08
Сейчас эта Аталанта представляет угрозу лишь самой себе к сожалению
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:58
Аталанта представляет угрозу но не такую страшную.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:18
Не надо плакаться заранее...о вас тоже так можно сказать...
ДСА
ДСА
сегодня в 19:18
Случайно могут обыграть кого угодно.
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