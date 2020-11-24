Модрич: «„Реал“ должен воспринимать матч с „Интером“ как финал ЛЧ»

Полузащитник мадридского «Реала» поделился мыслями о предстоящем матче против «Интера» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы должны воспринимать этот матч как финал, играя как команда. Надеюсь, у нас все получится.

Отсутствие Бензема? Карим — очень важный игрок для нас, в то время как Мариано Диас — это другой тип футболиста, но мы верим, что он докажет свою ценность. Когда некоторые игроки отсутствуют, мы должны быть еще сплоченнее, чтобы покрыть пробелы наилучшим образом.

Мы знаем, что в каждом матче есть свои проблемы, и когда ты не в лучшей форме, особенно в Европе, трудно добиться победы. Мы должны доказать свою силу и свой характер в этом соревновании. Несмотря на критику, мы сделали несколько хороших вещей в этом сезоне, и есть обстоятельства, которые следует учитывать, такие, как отсутствие болельщиков на стадионе.