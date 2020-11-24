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Модрич: «„Реал“ должен воспринимать матч с „Интером“ как финал ЛЧ»

сегодня, 20:59
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 23:00 Не начался

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мыслями о предстоящем матче против «Интера» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы должны воспринимать этот матч как финал, играя как команда. Надеюсь, у нас все получится.

Отсутствие Бензема? Карим — очень важный игрок для нас, в то время как Мариано Диас — это другой тип футболиста, но мы верим, что он докажет свою ценность. Когда некоторые игроки отсутствуют, мы должны быть еще сплоченнее, чтобы покрыть пробелы наилучшим образом.

Мы знаем, что в каждом матче есть свои проблемы, и когда ты не в лучшей форме, особенно в Европе, трудно добиться победы. Мы должны доказать свою силу и свой характер в этом соревновании. Несмотря на критику, мы сделали несколько хороших вещей в этом сезоне, и есть обстоятельства, которые следует учитывать, такие, как отсутствие болельщиков на стадионе.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 23:39
Не должно отсутствие одного, даже очень хорошего игрока, влиять на общий результат игры суперклуб!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 23:33
Раньше надо было думать.
shlifen
shlifen
сегодня в 21:47
Реал уже достаточно "валял дурака" в первом круге ЛЧ, так что теперь действительно нужно побеждать, проблема только в том что и Интеру "кровь из носу" нужна победа... Так что "заруба" должна быть серьёзная =))
holms918
holms918
сегодня в 21:36
Хочется посмотреть хороший футбол.
БоЛьШоЙ Ух
БоЛьШоЙ Ух
сегодня в 21:02
А будет как дворовой матч, победа Реала 4-0!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:00
Будет ничья,1_1
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