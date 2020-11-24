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Тен Хаг: «„Аякс“ неплохо играет дома. У нас были не самые лёгкие соперники»

сегодня, 20:19
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)МидтьюлландЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг поделился мыслями о предстоящем матче против «Мидтьюлланда» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Конечно, у нас есть исключительная статистика в выездных матчах, но и дома мы неплохо играем. Мы тоже добились результатов дома, причем у нас были не самые легкие соперники. Факты не лгут. Но прежде всего, мы не должны позволять себе говорить, что мы не сильны дома. Может быть, нам стоит проявить больше терпения дома — соперники дают меньше возможностей, играя на выезде.

Матч «Аякс» — «Мидтьюлланд» обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:36
Будет лёгкая победа хозяев!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:21
Ожидается лёгкая победа.
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