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Розе: «„Шахтёр“ покажет другой настрой и постарается победить в Германии»

сегодня, 22:29
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)-:-Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе поделился мыслями о предстоящем матче с «Шахтёром» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Первый матч нам не поможет. Мы оставили эти 6:0 позади. «Шахтёр» покажет другой настрой и постарается победить здесь. Они обладают огромными качествами, и все то, о чем мы говорили перед первым матчем, все еще остается в силе.

Мы находимся в хорошей форме и знаем, что можем направить события в нужное нам русло. Было сыграно три матча – не больше и не меньше. Матч с «Шахтёром» остается важным. Мы не можем отвлекаться. Основное внимание должно быть сосредоточено на производительности, а в Лиге чемпионов вам нужна максимальная производительность, независимо от того, какой у вас соперник.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 23:03
Шахтёр даст бой и проиграет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:38
Шахтёр даст бой,это хорошо!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 22:36
Хорошо вот посомтрим
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