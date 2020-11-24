Розе: «„Шахтёр“ покажет другой настрой и постарается победить в Германии»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» поделился мыслями о предстоящем матче с «Шахтёром» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Первый матч нам не поможет. Мы оставили эти 6:0 позади. «Шахтёр» покажет другой настрой и постарается победить здесь. Они обладают огромными качествами, и все то, о чем мы говорили перед первым матчем, все еще остается в силе.

Мы находимся в хорошей форме и знаем, что можем направить события в нужное нам русло. Было сыграно три матча – не больше и не меньше. Матч с «Шахтёром» остается важным. Мы не можем отвлекаться. Основное внимание должно быть сосредоточено на производительности, а в Лиге чемпионов вам нужна максимальная производительность, независимо от того, какой у вас соперник.