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Федун рассказал, почему российские клубы терпят крах в еврокубках

сегодня, 14:57

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал неудачные выступления российских клубов в еврокубках.

Ответ на этот вопрос лежит в экономической плоскости. Напомню, что десять лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости состава и расходам на футболистов. Например, в начале десятых годов «Спартак» был на 23-м месте с показателем около €165 млн. Теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью игроков в €100 млн, хотя в рублях эти затраты выросли более чем в два раза. За последние десять лет ведущие европейские футбольные клубы, за исключением России и Турции, увеличили бюджеты от 200% до 350%. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации лиры на 30%, Россия — почти на 50%. Именно из-за этого все наши ведущие клубы находятся в шестом-седьмом десятке ведущих клубов.

Условно сегодня всю европейскую футбольную элиту можно разделить на четыре группы. В первый дивизион входят команды с расходами и трансферной стоимостью свыше €500 млн — таких клубов 17. Еще 16 клубов, у которых стоимость более €300 млн. В третьем дивизионе 18 клубов со стоимостью свыше €200 млн. И все остальные — это 30 клубов, у которых бюджет и стоимость состава около €100 млн. Раньше российские команды всегда были во второй группе, а сейчас скатились в четвертую. И в такой ситуации, к сожалению, чудеса если и бывают, то редко.

Так что с этим нужно либо смириться, либо начать что-то радикально менять. Да, можно бесконечно обсуждать календарь чемпионата, судейство, лимит на легионеров, но глобально в силу финансовых ограничений наши клубы обречены бороться за выход в лучшем случае в одну восьмую финала евротурниров.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 17:16
Почему терпят неудачи? Потому что являются прачечными по отмыву бабла.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ kastites (раскрыть)
сегодня в 16:41
Потому что в российском футболе Миллер всё купил
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:44
Федун по привычке все меряет денежной линейкой...
kastites
kastites
сегодня в 15:38
потому что в российском футболе такие подлецы и негодяии как Федун
Relax SM
Relax SM
сегодня в 15:37
Ну экономически Вы всё верно разложили, ну а Спартаку под Вашим руководством делать то что, может начать с самого малого, прекратить самодурство и не разгонять чемпионский состав.
Footbolista
Footbolista ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 15:36
У коней кто Федун?)...
makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 15:36
Это из-за Федуна твой цска второй год кряду сливает ЛЕ, а до этого занимал последние места в группе ЛЧ?)))
particular
particular
сегодня в 15:28
Факторов влияния больше и не все они в финансовой сфере... Хотя, надо признать некоторую обоснованность сказанного...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:25
Дико извиняюсь, а в какие корзины входят "Локомотиви" Тбилиси, "Маккаби", "Нефтчи" и.т.д. ? Ладно проигрывать клубам из топ-5, да и то проигрывать по разному можно. Можно в бою, а можно безвольно и бесхарактерно. Так ведь теперь и клубы средней руки и ниже условно прыгают от счастья, когда жребий им выбирает в соперники клуб из РФПЛ, выходят на поле и абсолютно спокойно по игре вытирают об него ноги. Что мешает их обыгрывать? Это понятно, что уровень наших пусть будет топ-клубов это 1/8 ЛЕ. Так где она? Мы уже не в состоянии из групп ЛЕ выйти, последние места даже занимаем, это тоже от бедности? Как всегда полностью личное мнение.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 15:20
Леня забыл уточнить одну ...... "маленькую" деталь!!!!!!!!!!!!!!!!Контракты несоразмерны с качествами футболистов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Малком получает столько,сколько пол игроков основы Реала и Барсы не получают,хотя это лишь лавочник Барсы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Аууууууууууу Леня -проснись,ты .......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вот когда контракты будут у игроков соответствовать их умениям,то тогда что то и изменится,а сейчас это просто деньги на ветер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JackNorz
JackNorz
сегодня в 15:17
Что то подсказывает, что у Зенита зарплатная ведомость как минимум не ниже чем у игроков Лацио, а если учесть, что в Европе прогрессивная шкала налогооблажения, то и подавно. Не деньги выходят на поле. Аякс в полуфинале ЛЧ играл, в этом году Лион, а эти клубы явно многим уступают в денежном плане.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:16
Красавец, истинный счетовод, а можно еще сравнительный анализ с грузинскими и израильскими клубами, мы им тоже проигрывали. Неужто у них бюджеты так увеличились?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:15
А мне кажется такая ситуация в еврокубках из-за таких людей как федун.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:14
Мне нравится когда рассказывает про судей.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 15:10, ред.
почему то у бухгалтеров любая философия успеха всегда к кассе подвязана
LOpp
LOpp ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:09
Наверняка в первой. Оказывается у Дзюбы и Кокорина зряплата больше, чем у Иммобиле.
BDA81
BDA81
сегодня в 15:08
Дык из-за таких истиричек как вы))) то снимется, то не снимет с чемпионата клуб. Другие ещё чего нить делают)) а не пробывали просто играть футбол, а не шары в карманах гонять и языком чесать?
Mangur
Mangur
сегодня в 15:05
Этот футбол губит коррупця
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:04
По зарплатам то мы в первой или второй группе.
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