Федун рассказал, почему российские клубы терпят крах в еврокубках

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал неудачные выступления российских клубов в еврокубках.

Ответ на этот вопрос лежит в экономической плоскости. Напомню, что десять лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости состава и расходам на футболистов. Например, в начале десятых годов «Спартак» был на 23-м месте с показателем около €165 млн. Теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью игроков в €100 млн, хотя в рублях эти затраты выросли более чем в два раза. За последние десять лет ведущие европейские футбольные клубы, за исключением России и Турции, увеличили бюджеты от 200% до 350%. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации лиры на 30%, Россия — почти на 50%. Именно из-за этого все наши ведущие клубы находятся в шестом-седьмом десятке ведущих клубов.

Условно сегодня всю европейскую футбольную элиту можно разделить на четыре группы. В первый дивизион входят команды с расходами и трансферной стоимостью свыше €500 млн — таких клубов 17. Еще 16 клубов, у которых стоимость более €300 млн. В третьем дивизионе 18 клубов со стоимостью свыше €200 млн. И все остальные — это 30 клубов, у которых бюджет и стоимость состава около €100 млн. Раньше российские команды всегда были во второй группе, а сейчас скатились в четвертую. И в такой ситуации, к сожалению, чудеса если и бывают, то редко.

Так что с этим нужно либо смириться, либо начать что-то радикально менять. Да, можно бесконечно обсуждать календарь чемпионата, судейство, лимит на легионеров, но глобально в силу финансовых ограничений наши клубы обречены бороться за выход в лучшем случае в одну восьмую финала евротурниров.