Между ангелом и бесом. Черчесов во многом прав, но его чиновничья риторика убивает

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25 ноября 2020, 15:00

Славный Станислав затмил даже фиаско российских клубов в Лиге чемпионов.

Станислав Черчесов пришел в эфир «Матч ТВ» и произвел настоящий фурор. Такое интервью не оставляет равнодушных, причем наиболее сильное впечатление произвели не суждения главного тренера сборной России, а его манера держаться. Пусть каждый сам подбирает эпитеты из своего лексикона, чтобы охарактеризовать Станислава Саламовича.

Лично мне совсем не импонирует Черчесов как медийная личность. Я не говорю «человек», потому что в кругу семьи и друзей он может быть совершенно иным. То, что мы видели — именно публичный образ главного тренера сборной России. И он мало кому понравился. Однако ниже ни слова о медиаперсонаже Черчесове, отделим от этого образа Черчесова-тренера и постараемся вникнуть в смысл его слов.

Об отставке:

Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1. Теперь всем ясно, какой у нас резерв, кто может подменить. Мы лишний раз убедились в том или ином решении. Отставка после матча с Сербией? Главному тренеру не следовало это делать. Если бы надо было это сделать, я бы сделал. Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно. Я сам был шокирован этим результатом. Но это спорт, надо всё переосмыслить. Есть глобальная задача, которую мы решили — выход на Евро-2020. Есть матчи Лиги Наций, где очень обидно, что мы заняли второе место. Запоминается последнее, поэтому в очень негативном свете сейчас всё предстало.

Не по подаче, но по смыслу — корректный ответ. Да и вообще только тренеров спрашивают об отставке после неудач. По сути, человеку предлагают добровольно лишить себя работы. Вы слышали хоть раз, чтобы футболисту, который совершил промах в важном матче или на протяжении нескольких месяцев не приносит пользу своей команде, предлагали «уйти в отставку»? Иначе говоря, отказаться от контракта.

Я таких примеров не знаю. Зато тренерам всегда докучают подобными вопросами. Черчесов, конечно, умудрился и здесь ответить в третьем лице, хотя можно было сказать проще, упомянув своих работодателей и их право принимать решения относительно дальнейшего сотрудничества. Но и ничего странного он не сказал: вышли на Евро-2020, досадно, что остались вторыми в Лиге Наций, запоминается последнее.

О прогрессе после ЧМ -2018:

Мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов. Мы забили много мячей. Сделали некоторые перестановки, привели новых игроков. Прогресс был в том, что стадионы были полные. Инерция чемпионата мира? Конечно, но мы же все её сделали, а не кто-то другой.

Здесь Черчесов ответил, скажем так, «сбоку». Во-первых, прогресс — это все-таки процесс постоянный, а сборная России двигалась после чемпионата мира рывками. Станислав Саламович подсветил успешный отбор Евро-2020, но «забыл» о двух неудачных попытках пробиться в дивизион сильнейших Лиги Наций и упущенное место во второй корзине на жеребьевке отбора ЧМ -2022. А вообще это тема для обстоятельного разговора, потому что после домашнего мундиаля было и хорошее, и плохое. Глупо это отрицать.

О Сафонове и Максименко в сборной:

Сафонова нет в сборной? Вы в очередной раз прилюдно соврали. Сафонов уже второй раз играет у нас, а Максименко в молодёжке. Вы соврали! Видимо, не читаете, что говорю я и РФС . Молодёжка решала свои вопросы, а как только она это сделала, мы начали вызывать молодёжь, чтобы с ней знакомиться. Не надо делать ни себе, ни людям. Как можно быть третьим и наигрываться на перспективу? Не лучше ли быть в молодёжке основным? Так случайно получилось, что перед вами сидит тот, кто всем этим занимался. Приезжают игроки на сбор — кто-нибудь из вас их видит? А мы их видим! Когда они приезжают и садятся напротив тебя, ты думаешь: «А надо ли ему играть?» Кто-то уставший, кто-то проигравший. Не знаю, можно ли так говорить, но Боженька же всё видит. Может, Сафонов не просто так заболел «короной»? Может быть, накушался, и господь дал ему паузу? Я дал Матвею напутствия, мы хорошо поговорили. Надеюсь, он меня услышал. Ситуация придёт туда, куда должна.

Реплика о болезни Матвея Сафонова — без комментариев. Принцип формирования вратарского цеха в сборной России Черчесов не раскрыл. Согласиться можно только с тем, что на определенном этапе лучше играть в молодежке, чем быть третьим в главной команде. В остальном: «Я знаю лучше вас, я все вижу».

О «золотом активе» — Миранчуках и Чалове:

Давайте сделаем так: этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл – и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чем я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим и уже делать шаги вперед. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать. Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат, и они тоже. Потому что они у себя дома, а я перед вами.

Не знаю, как подействует на тех же Миранчуков публичная критика, но мы видим, что Антон и Алексей хороши в своих клубах, а в сборной у них не получается. Проблема в них или в тренере? Такой вопрос должен быть задан. Конечно, в 0:5 от Сербии виноват не только тренерский штаб, но и футболисты, однако раз уж Черчесов решил критиковать подопечных в эфире федерального телеканала, то стоило бы объяснить на пальцах и с футбольными примерами, в чем они не правы, а не называть их несколько раз «золотым активом» с нескрываемым сарказмом.

О Заболотном в стартовом составе:

Мне лучше «бездарный» Заболотный (пускай он на меня не обидится, потому что это вы его так, а я его бездарным не называю), нежели талантливый Чалов, который ничего не делает. Вы и так со стороны посмотрите: у того-то было пять моментов, а у талантливых, золотых наших, ничего не было.

Этой репликой Черчесов подтвердил то, что мы так заметили: он предпочитает послушных, «незвездных» футболистов вроде Заболотного, Ионова и Семенова талантливым, но не таким простым в эксплуатации ребятам, как Миранчуки или Чалов. Остается открытым вопрос, действительно ли таланты «ничего не делают», или же тренерские требования не позволяют им раскрыться? Конкретных примеров Черчесов не привел, что оставляет свободу для разных мнений.

О команде, которой не было:

Против Сербии играла команда, за которую я до конца не мог ответить, потому что это и не команда по большому счету – потому что ее пришлось собрать за такой короткий срок и сразу давать результат. Давайте профессионально и без эмоций: против Турции сыграл хотя бы оптимальный состав из тех, кто был в распоряжении – и мы выглядели командой. Не знаю, как бы все закончилось, если бы не ошибки не буду говорить кого.

Об обстоятельствах, помешавших добиться результатов в последних матчах:

Дзюба, Кудряшов, Семенов, Зобнин не смогли принять участия в матче с Сербией, Головин, Марио – уже шестеро. Считал сегодня: 14 футболистов довызвали. У нас такое же было перед Швецией два года назад, я тогда сказал, что не готов был к таким переменам – после мы подготовились, адаптировались. Но теперь снова ситуация, которой у меня еще не было. Если пандемию никто не отменит, в марте такое может случиться снова. Новых футболистов сейчас было слишком много – 14 человек. Ты приходишь и стоишь перед ними – но команду до конца не чувствуешь. Поэтому команды на поле нет, ее делать надо. Обстоятельства такие были: мне их надо решать – а я их не решил.

Черчесов признал, что не справился с обстоятельствами. Кадровые перемены действительно были значительными, сборная лишилась половины основы перед игрой с сербами, можно вспомнить еще Шунина и Соболева, который попал в заявку, но не смог играть из-за проблем с коленом. Другое дело, что Станислав Саламович говорит только об обстоятельствах, сторонних факторах и футболистах, но не о своей работе. В чем был прав, в чем ошибся, из каких вариантов выбирал — об этом хотелось больше всего услышать, но Черчесов держит оборону и не позволяет влезть в шкуру главного тренера сборной России. Увы.