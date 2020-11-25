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Депутат Лебедев: «Российский футбол потихоньку умирает»

сегодня, 15:02

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал поражения «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов.

Это реальный уровень нашего российского футбола. Кричать о том, что мы плохо выступаем и не выигрываем, не имеет смысла. Мы играем так, как умеем. Ну что это за чемпион страны, который в Лиге чемпионов не может выиграть ни одного матча? Что это за лидер чемпионата, который в Лиге Европы встречается с командами, названия которых не каждый футбольный болельщик вообще знает, и не может выиграть ни одной игры? Отсюда следует лишь один вывод: нам нужно развивать футбол внутри страны. Футбол у нас потихоньку умирает.

У нас было два ярких всплеска в этом веке — победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА. После этого у нас нет ничего более или менее примечательного. Конечно, определенный фактор в виде пандемии имеет место быть: скомканная концовка предыдущего сезона, полное отсутствие предсезонной подготовки к новому, скомканное начало чемпионата. Команды из-за еврокубков сейчас играют постоянно на третий день — это бешеное количество матчей за месяц. Раньше было больше времени на отдых и подготовку. Наши футболисты сейчас не выдерживают. Я не хочу употреблять такие слова, как «усталость», «неподготовленность». Я не специалист в области физической и тренерской подготовки, не знаю, в чем дело. Но совершенно очевидно, что европейские футболисты играют в футбол до финального свистка арбитра, а наши — до 60-й минуты. Вчерашний матч «Краснодара» с «Севильей» это подтвердил. Наши ребята хорошо выглядели во втором тайме, забили гол, имели еще моменты. Но в футбол играют до финального свистка, и «Севилья» это показала: забили мяч за три секунды до конца и выиграли. Это постоянно у нас так.

«Локомотив» в прошлой Лиге чемпионов с «Ювентусом»: 1:1 дома, могли вообще выиграть, но на 95-й минуте пропускают. Это наш футбол такой. Что тут пальцами в чью-то сторону показывать? Европейцы играют по тому же графику с теми же соперниками, а мы стоим и не можем. Нам нужно думать о развитии футбола и вкладывании денег в развитие детско-юношеского футбола. У нас сколько игроков сейчас? Черышев, Головин и Миранчук. Все. Три игрока, которые более или менее востребованы в европейских чемпионатах, и то не являются игроками основы. О каком противодействии европейским клубам мы можем говорить?

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Все комментарии
Grizzzly
Grizzzly
сегодня в 16:18
"Нам нужно думать о развитии футбола и вкладывании денег..."
Кто о чем, а у депутатика - нехватка денег, плакать уже хочется.
nubom
nubom
сегодня в 16:08
"..нам нужно развивать футбол внутри страны..." - на нам, а вам..
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:41
Да он и не был никогда конкурентноспособным
kastites
kastites
сегодня в 15:40
Это дело рук подлеца и негодяя Мутко
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:33, ред.
Да какая разница на какой минуте пропустили и проиграли? На 5-ой или на 95-й, если нет главного - нет игры.

Нет игры, нет мысли в атаке, нет комбинаций. Не страшно пропустить 1 и даже 2 мяча если знаешь, что сможешь забить больше. У Зенита до 2015 года была поставлена "игра" и даже сгорая в два мяча, знали, что можем сравнять

Сейчас любой гол уже праздник, поэтому надо запереться в штрафной и держаться пока свисток не прозвучит. Это менталитет пораженца. Тоже самое у Локомотива с Краснодаром.

Не нужно сетовать, что пропустили в концовке и вообще не нужно смотреть на секундомер в игре. Нужно ставить игру в атаке и тогда будет совершенно неважно как играет соперник. Ты сам будешь диктовать условия.

Ты должен сам забивать и сам побеждать
ТТ
ТТ
сегодня в 15:31
Депутат Лебедев: «Российский футбол потихоньку умирает».... с такими депутатами не только футбол умирает !!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:25
Выход только в дальнейшем ужесточении лимита и поднятии зарплат. Пора окончательно избавиться от иностранных агентов в составе команд! Поддержать бюджетным рублем наших звезд!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:07
LOpp
LOpp
сегодня в 15:07
Почему потихоньку?
BDA81
BDA81
сегодня в 15:04
Смешной, он давно умер! Да и его толком и не было то ни когда))
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