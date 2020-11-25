Депутат Лебедев: «Российский футбол потихоньку умирает»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал поражения «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов.

Это реальный уровень нашего российского футбола. Кричать о том, что мы плохо выступаем и не выигрываем, не имеет смысла. Мы играем так, как умеем. Ну что это за чемпион страны, который в Лиге чемпионов не может выиграть ни одного матча? Что это за лидер чемпионата, который в Лиге Европы встречается с командами, названия которых не каждый футбольный болельщик вообще знает, и не может выиграть ни одной игры? Отсюда следует лишь один вывод: нам нужно развивать футбол внутри страны. Футбол у нас потихоньку умирает.

У нас было два ярких всплеска в этом веке — победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА . После этого у нас нет ничего более или менее примечательного. Конечно, определенный фактор в виде пандемии имеет место быть: скомканная концовка предыдущего сезона, полное отсутствие предсезонной подготовки к новому, скомканное начало чемпионата. Команды из-за еврокубков сейчас играют постоянно на третий день — это бешеное количество матчей за месяц. Раньше было больше времени на отдых и подготовку. Наши футболисты сейчас не выдерживают. Я не хочу употреблять такие слова, как «усталость», «неподготовленность». Я не специалист в области физической и тренерской подготовки, не знаю, в чем дело. Но совершенно очевидно, что европейские футболисты играют в футбол до финального свистка арбитра, а наши — до 60-й минуты. Вчерашний матч «Краснодара» с «Севильей» это подтвердил. Наши ребята хорошо выглядели во втором тайме, забили гол, имели еще моменты. Но в футбол играют до финального свистка, и «Севилья» это показала: забили мяч за три секунды до конца и выиграли. Это постоянно у нас так.

«Локомотив» в прошлой Лиге чемпионов с «Ювентусом»: 1:1 дома, могли вообще выиграть, но на 95-й минуте пропускают. Это наш футбол такой. Что тут пальцами в чью-то сторону показывать? Европейцы играют по тому же графику с теми же соперниками, а мы стоим и не можем. Нам нужно думать о развитии футбола и вкладывании денег в развитие детско-юношеского футбола. У нас сколько игроков сейчас? Черышев, Головин и Миранчук. Все. Три игрока, которые более или менее востребованы в европейских чемпионатах, и то не являются игроками основы. О каком противодействии европейским клубам мы можем говорить?