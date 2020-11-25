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Шварц поприветствовал журналистов на русском языке

сегодня, 15:24
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо28.11.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о предстоящем матче 16-го тура РПЛ против «Ростова». Кроме того, немецкий специалист поприветствовал журналистов на русском языке.

Добрый день [на русском]. По игре в субботу нас ожидает интенсивная игра. Мы проанализировали игру Ростова. Виден подчерк Карпина, который мне очень импонирует как тренер.

Мы активно готовимся к Ростову, они проповедуют стиль прессинга и контр прессинга, они агрессивны. В этом матче нам нужно искать свободные зоны, повторюсь, интенсивная игра. Мы с нетерпением ждем игры, так же как и в предыдущей игре нам нужно будет бороться за каждый метр.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 15:39
гутен таг уважаемый! брось изучать всякую словесную чепуху и переходи сразу к матам
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:27
ну заучил 2 слова ))делов то))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:25
Весима красивый жест...
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