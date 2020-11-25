Шварц поприветствовал журналистов на русском языке

Главный тренер «Динамо» поделился мнением о предстоящем матче 16-го тура РПЛ против «Ростова». Кроме того, немецкий специалист поприветствовал журналистов на русском языке.

Добрый день [на русском]. По игре в субботу нас ожидает интенсивная игра. Мы проанализировали игру Ростова. Виден подчерк Карпина, который мне очень импонирует как тренер.

Мы активно готовимся к Ростову, они проповедуют стиль прессинга и контр прессинга, они агрессивны. В этом матче нам нужно искать свободные зоны, повторюсь, интенсивная игра. Мы с нетерпением ждем игры, так же как и в предыдущей игре нам нужно будет бороться за каждый метр.