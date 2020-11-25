Попова утвердили в качестве спортивного директора «Спартака»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что Дмитрий Попов утвержден на должность спортивного директора клуба.
Дмитрий Попов утвержден спортивным директором «Спартака». Официально объявим об этом в ближайшее время.
Попов уже занимал пост спортивного директора красно-белых с 2008 по 2016 год.
А Рошу брали в разгар борьбы внутри Спартака между Наилем и Каррерой - там не до трансферов было, поверь!
А Рошу брали в разгар борьбы внутри Спартака между Наилем и Каррерой - там не до трансферов было, поверь!
Посмотрим, кого Попов будет привозить... хотелось бы Веллитонов, Промесов и Алексов, а не Майдан, Инсаурральде и Эбертов.
Посмотрим, кого Попов будет привозить... хотелось бы Веллитонов, Промесов и Алексов, а не Майдан, Инсаурральде и Эбертов.