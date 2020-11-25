Попова утвердили в качестве спортивного директора «Спартака»

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сегодня, 16:03

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что Дмитрий Попов утвержден на должность спортивного директора клуба.

Дмитрий Попов утвержден спортивным директором «Спартака». Официально объявим об этом в ближайшее время.

Попов уже занимал пост спортивного директора красно-белых с 2008 по 2016 год.