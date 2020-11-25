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Попова утвердили в качестве спортивного директора «Спартака»

сегодня, 16:03

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что Дмитрий Попов утвержден на должность спортивного директора клуба.

Дмитрий Попов утвержден спортивным директором «Спартака». Официально объявим об этом в ближайшее время.

Попов уже занимал пост спортивного директора красно-белых с 2008 по 2016 год.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:11
Известный товарищ правильно, что вернули.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:53
Покажи мне команду, у которой всё идеально с трансферами? Нет таких!
А Рошу брали в разгар борьбы внутри Спартака между Наилем и Каррерой - там не до трансферов было, поверь!
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:40
А как же насчёт Педров новых привести? Или до сих пор ещё вывести не можете?!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:15
Все вернулось на круги своя....:))))...удачи на ново-старом поприще...
makkie
makkie
сегодня в 16:12
Возвращаемся к тем кадрам, которые были раньше в Спартаке.
Посмотрим, кого Попов будет привозить... хотелось бы Веллитонов, Промесов и Алексов, а не Майдан, Инсаурральде и Эбертов.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 16:07
Успехов ему в этой должности.
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