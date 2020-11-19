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Черчесов наиграл на отставку. Но РФС оставит тренера после 6 матчей без побед

сегодня, 10:55
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«Соккер.ру» объясняет, почему футболисты и Дюков заступятся за наставника.

Станислав Саламович остался в 2018-м

Во всех смыслах. Причем в матче против Испании, на игру с хорватами уже не вышел. Сборная сама отбегала, была в шаге от полуфинала ЧМ. Не вышло, ведь команда России за последние тридцать лет не располагала игроками, что сами всё сделают. А вот тренеры бывали разные, и нынешний – с непростым характером.

Есть женщины, что могут стоять у зеркала и повторять: «Какая же я красивая!» И есть такие же мужчины, только эго направлено на профессию. Черчесов всегда будет считать себя тренером экстра-класса. И не важно, кому и как проигрывает – шведам, бельгийцам или сербам. Виновата останется команда или обстоятельства.

Вот только на фоне режима матчей без летних сборов и с дефицитом кадров коллективу нужен был понимающий руководитель. Критиковать важно, но важнее предлагать выход. В Стамбуле и Белграде победу мог обеспечить именно Черчесов. Оба раза не справился. Шесть неудач подряд – железный повод дискутировать об отставке.

В любой стране мира, тут вопрос не в Станиславе Саламовиче, а том, что в сборных каждый промах болезненный, поскольку это штучная команда. До марта не будет игр, футболисты ушли на перерыв в раздавленном состоянии, и тренер такую развязку допустил.

Дюков не подготовил Черчесову замену

Отставки Станислава Саламовича не будет. Дюков не привык к подобным самостоятельным ходам. В «Зените», как бы высоко ни забирался, еще выше находился Миллер. А те, кто могут одним звонком убрать Черчесова, его поддержат до последнего, поскольку «на ЧМ-18 объединили страну».

Также нет сменщика из россиян. А вот по иностранцам выбор шире, но есть одна существенная проблема. Российские футболисты времен лимита крайне редко уважают тренеров-легионеров. Возьмите того же Спаллетти. Пауза в карьере и возраст позволяют ему рассмотреть жирное предложение из России.

Знает стиль и особенности футболистов. Вот только помните, почему итальянец больше не работает в Санкт-Петербурге? В фазе расставания его на камеру игроки посылали нехорошими словами, как позже Луческу. Если у объективно жесткого Черчесов не получилось настроить, то каковы шансы, что мягкий справится?

У Хиддинка и Капелло был опыт, а справлялись в Мариборе и Бразилии скверно. Впрочем, есть еще один иностранец – Бердыев. В национальной команде может собрать новый штаб из крепких аналитиков. Быть может, даже кого-то из старой гвардии подтянет. Вот только Бердыев захочет перемен, а нужны ли они РФС?

Смена наставника не отменяет все задачи

Глобальные задачи российского футбола, ведь всё взаимосвязано. Финансовая открытость РПЛ – раз, четкие границы для агентов – два, полная отмена лимита, чтобы ощутили реальную конкуренцию – три, перемены в руководстве лиги, которая тратит, а не зарабатывает – четыре. Ставка на создание академий по всей стране — пять.

Долгий путь, но верный. Вложение средств в молодых наставников, в идеале не из числа бывших известных футболистов. Тренер – аналитик, один успешный наставник из тысячи слаб в разборе фактов, цифр и выстраивании системы. Как раз её и не хватает сейчас, ведь наивно полагать, что лишь тренерская форма Черчесова – проблема.

Тренер не проводит работу над ошибками

Под давлением обстоятельств непрошибаемый Черчесов оказался слаб, что помножено на минусы игроков и привело к краху надежд и самому крупному за 16 лет поражению. Вот только готов ли этот наставник анализировать осечку? Пока услышали, что был прав, не наиграв резерв вовремя. И оправдание услышали – потерял 14 игроков.

Аргумент принимается, неделю его повторяем. Но Станиславу Саламовичу определенно надо переосмыслить подход и отношение. У сборной России тренер, который больше похож на дерзкого наставника Бельгии или Франции. Вот только Мартинес и Дешам ведут себя в основном скромнее. Хочется больше вдумчивости, меньше игры на публику.

Например, решение о Заболотном в основе построено на упрямстве, а не только на травме Соболева, о которой сообщают постфактум. Черчесов и Дзюбу не вызвал, когда еще не знал, какой будет реакция государственных СМИ на украденное видео. И на Оздоева, Ионова, Кудряшова, Гильерме или Кузяева часто ставит, словно назло всем.

Сборной России определенно не помогает тренер, что не раскатывает соперников тактически, не научил команду играть с мячом, не принимает удар на себя. В замене Гильерме весь Черчесов. А тренеру сборной, особенно в сложнейших обстоятельствах, нужна мудрость, гибкость и тактические озарения. Ничего этого сейчас нет.

Черчесов выгоден главе РФС и игрокам

Если Дюков снимает Станислава Саламовича, то кто будет крайним в случае провала на Евро? Не новый наставник – его первый матч состоится в марте, за пару месяцев до летнего турнира, а сам президент. Глава РФС это понимает. Ему выгодно иметь Черчесова. На него еще можно списать неудачи ЧМ или Евро.

И запроса игроков на перемены не увидим. Им выгодно, что у Станислава Саламовича есть любимчики. Дополнительно констатируем, что футболисты тоже прямо и показательно виноваты в случившемся – и с турками, и с сербами можно играть иначе без тренера, нет там Погба и Канте, Де Брюйне и Лукаку в составе, не стоит переоценивать победителей.

Вот только услышьте тренера Сербии. Ему показалось, что Черчесов недооценил соперника. И ведь недооценил! Так что важно указать проигравшему на его минусы. Иначе не будет разительного прогресса, даже когда к Евро-2020 вернутся Шунин, Фернандес, Зобнин, Баринов, Головин и Дзюба, которых не хватало на поле в Белграде.

А еще не хватало тренерских идей. В первых матчах с Сербией и Венгрией повезло с реализацией. Но играли без мяча и позволили создавать моменты. Об этом писали в дни матчей, это не секрет. Черчесов на протяжении всех игр Лиги Наций шел к подобной развязке. Необязательно со счетом 5:0, но наставник явно не прогрессирует.

Незаметно изучение чужой тактики, настроя уровня матчей против Саудовской Аравии или Испании. Черчесов бросил на поле несыгранный рандомный набор игроков и получил ровно тот результат, что в таких случаях неизбежен. В его характере требовать реванша в 2021 году, но хватит ли мастерства?

Как бы ставка на проверенных ветеранов после неумелого использования резерва не привела к провалу на Евро и в отборе к ЧМ. Основа сборной пока не побывала в той психологической яме, что часть сменщиков вчера. Но если Черчесову не хватит тренерского класса – худшее впереди.

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Аpбитр
Аpбитр ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
сегодня в 13:57
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быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 13:45, ред.
Курица не птица... Команда усатого физкультурника уверенно занимает место во втором дивизионе Лиги. Повезло, что в третий не опустились.
Неплохо бы ещё зарплаты игроков и тренера привести в соответствие со статусом.
Добряк
Добряк
сегодня в 13:25, ред.
После такого он как порядочный мужчина должен сбрить усы...
Сбрей усы, щука....
SVD101ZX
SVD101ZX
сегодня в 13:23
Zimka- А что ставит Черчесов? Как мне кажется, он сам не знает, что он строит.
zamsb
zamsb ответ Добряк (раскрыть)
сегодня в 13:23
Да, поставили бы к стенке еще в Сербии.
zamsb
zamsb
сегодня в 13:22
Сколько уже говорилось и писалось о том, что футбол в России требует перемен, но дальше разговоров этот вопрос не двигался, все осталось на своих местах. Вчера сербы наглядно показали и уровень нашего тренерского цеха и уровень наших футболистов и состояние Российского футбола в том, числе. Сейчас опять начнутся рассуждения на тему, как быть и что делать. Для начала необходимо всех спустить на землю. Уровень зарплат у игроков и тренеров должен соответствовать их реальному уровню мастерства, а не так как сейчас, когда за те деньги которые они получают и особо то и напрягаться не нужно.
Добряк
Добряк
сегодня в 13:15
Повезло усачу, что не в С.Корее живёт...
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 13:04
Потихоньку сборная опускается на Землю) но Черчесов пока там на орбите еще;)))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Artem Grunis (раскрыть)
сегодня в 13:02
Правильно) А то и сборная плохо играет, так и клубы стали хуже некуда.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
сегодня в 13:01
Ой ли... Лига Нации - это турнир товарняков. Поэтому вообще на результат в нем начхать. Действительно обидно, что Черчесов сам жалуется на недостаток кадров, но при этом не наигрывает молодежь. Играют ветераны, которые с очень большой вероятностью на евро уже не будут.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:59
тренерского класса у Черчесова не было никогда.
Просто был один момент успеха на ЧМ 2018 и все.

Сейчас мы видим реальный уровень нашего тренерского штаба и наших игроков
Artem Grunis
Artem Grunis
сегодня в 12:57
Вопрос больше не к Черчесову, а к тому кто этот дурацкий лимит придумал. Это убило футбол. Полная отмена нужна. Пусть везут всех кто тут согласен играть. Лучшие за имеющиеся деньги пусть выходят на поле.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:37
Сборной нужны не дзюбы и Головины, а Мирзов, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 12:32
Помните ЧМ 2018 и более менее удачное выступление сборной России!? И чем оно обернулось для нашего народа!!!!! Народ плакал от счастья и от возможности работать не покладая рук ещё дольше! Хотите ещё дольше????? 😅 Нам с удовольствием отдадут право проведения крупного футбольного события!!!! Во благо конечно!!!!! 😅
Анд-м
Анд-м
сегодня в 12:30
В статье все правильно написано ,все надо радикально менять,а от замены тренера нечего не изменится.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 12:21
Россия не сдаётся даже в таких ситуациях!!!! Пережуем и выплюнем!!!!! Мы сильны и велики!!!!!!!! 😅
nubom
nubom
сегодня в 12:17, ред.
Очень сложно играть под колпаком всеобщего мирового осуждения пути развития нашего спорта...
kust07
kust07
сегодня в 12:13
Непонятно почему Черчесов не вызвал Мирзоева и Бакаева.Футболисты талантливые,техничные,делающие играть до последнего.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 12:07
Ничья с никакущими потухшими испанцами,шумиха во всех СМИ восхваляющих сборную.Все это на фоне грабительской пенсионной реформы.Потом несколько удачных игр в отборе с откровенно слабыми сборными.Вот и сказочке конец.Нужно строить новую сборную и не гнаться за сиюминутными успехами.Черчесов сейчас это путь в никуда!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:42
Саламыч понадеялся на игроков зенита , вот они ему вместе с дзюбой и скорчили козью морду. зенитовцы сейчас замучены играми, не будем брать последеию их игру с Краснодаром, там они решили из последних сил отмыть честь дзюбы , а здесь не получилось , так как дзюба находился очень далеко и не вдохновлял их.
Почему начиная с Турции не играли Чалов, Соболев Дивеев...Бакаева можно было на один тайм выпускать сил бы хватило. С Сербами еще и Черышева присадил на скамейку. А заболотный это уровень пердива и неважно , что он забил в последнем матче РПЛ . На школьном дворе тоже забивают да еще как и какие мячи забивают.
В общем Саламыч опустился ......ну это каждому решать до какого уровня.
Обидно конечно и скверно от этих игр нашей Сборной.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:39
Урезать зарплату таракану разов в десять - сам уйдёт))
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:37
Не сборная, а сбродище приблатненных миллионеров во главе с усатым чабаном, не имеющим трезвое критическое мышление. Пока у нас такая связка - унижения сборной и страны будут продолжаться.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:25
Сейчас все вспоминают К. И. Бескова. Вот кто обладал истинно футбольным мышлением. Он знал, на что способен каждый его игрок и ставил посильную для него задачу. Разве о Черчесове можно сказать такое? Каждый матч пытается угадать с составом. Удаётся редко.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:23
Никакой выгоды для верхов нет в смене тренера, это точно. Поэтому лучше беречь нервы и не смотреть игры сборной. А еще ведь около года назад на сайте была статья с названием вроде "Теперь за команду не стыдно" и приводились аргументы в пользу гипотезы. А то, как оказалось, были остатки багажа ЧМ-2018. Стас теряет связь с реальностью, ему нужно изменить подход, но это не в характере рулевого.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:17, ред.
Спасибо за статью....Мы получили то, что заслуживаем.....чтобы подобрать более менее цензурные выражение - это полный провал....думаю не у одного меня к Черчесову много вопросов и без этого, начиная с замен в перерыве...почему крайним оказался вратарь (а он в него верит до последнего)....почему не получил шанс Соболев (когда Заболотный губил моменты один за другим)....почему так поздно вышел Черышев.....почему сборная не меняет тактику в зависимости от подбора исполнителей, не ищет варианты...и так одни ПОЧЕМУ?....обидно то, что все останется на своем месте (разберем, выявим ошибки, проанализируем и сделаем выводы)...пока просто обидно и стыдно за такую сборную нашей страны...
Zimka
Zimka
сегодня в 11:17
Посмотрим что будет на Евро, судить в ковидный сезон это необъективно с учетом всех наших потерь, новый тренер всё равно ничего нового не наиграет, а вот по итогам Евро как раз цикл этой команды закончится и при любом результате можно разговаривать об отставке ибо новое поколение игроков не подходит под то что ставит Черчесов.
DVL
DVL
сегодня в 11:15
Стас, на выход..
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:00
вот уроды. других слов нет))
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