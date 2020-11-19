Черчесов наиграл на отставку. Но РФС оставит тренера после 6 матчей без побед

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сегодня, 10:55

«Соккер.ру» объясняет, почему футболисты и Дюков заступятся за наставника.

Станислав Саламович остался в 2018-м

Во всех смыслах. Причем в матче против Испании, на игру с хорватами уже не вышел. Сборная сама отбегала, была в шаге от полуфинала ЧМ . Не вышло, ведь команда России за последние тридцать лет не располагала игроками, что сами всё сделают. А вот тренеры бывали разные, и нынешний – с непростым характером.

Есть женщины, что могут стоять у зеркала и повторять: «Какая же я красивая!» И есть такие же мужчины, только эго направлено на профессию. Черчесов всегда будет считать себя тренером экстра-класса. И не важно, кому и как проигрывает – шведам, бельгийцам или сербам. Виновата останется команда или обстоятельства.

Вот только на фоне режима матчей без летних сборов и с дефицитом кадров коллективу нужен был понимающий руководитель. Критиковать важно, но важнее предлагать выход. В Стамбуле и Белграде победу мог обеспечить именно Черчесов. Оба раза не справился. Шесть неудач подряд – железный повод дискутировать об отставке.

В любой стране мира, тут вопрос не в Станиславе Саламовиче, а том, что в сборных каждый промах болезненный, поскольку это штучная команда. До марта не будет игр, футболисты ушли на перерыв в раздавленном состоянии, и тренер такую развязку допустил.

Дюков не подготовил Черчесову замену

Отставки Станислава Саламовича не будет. Дюков не привык к подобным самостоятельным ходам. В «Зените», как бы высоко ни забирался, еще выше находился Миллер. А те, кто могут одним звонком убрать Черчесова, его поддержат до последнего, поскольку «на ЧМ -18 объединили страну».

Также нет сменщика из россиян. А вот по иностранцам выбор шире, но есть одна существенная проблема. Российские футболисты времен лимита крайне редко уважают тренеров-легионеров. Возьмите того же Спаллетти. Пауза в карьере и возраст позволяют ему рассмотреть жирное предложение из России.

Знает стиль и особенности футболистов. Вот только помните, почему итальянец больше не работает в Санкт-Петербурге? В фазе расставания его на камеру игроки посылали нехорошими словами, как позже Луческу. Если у объективно жесткого Черчесов не получилось настроить, то каковы шансы, что мягкий справится?

У Хиддинка и Капелло был опыт, а справлялись в Мариборе и Бразилии скверно. Впрочем, есть еще один иностранец – Бердыев. В национальной команде может собрать новый штаб из крепких аналитиков. Быть может, даже кого-то из старой гвардии подтянет. Вот только Бердыев захочет перемен, а нужны ли они РФС ?

Смена наставника не отменяет все задачи

Глобальные задачи российского футбола, ведь всё взаимосвязано. Финансовая открытость РПЛ – раз, четкие границы для агентов – два, полная отмена лимита, чтобы ощутили реальную конкуренцию – три, перемены в руководстве лиги, которая тратит, а не зарабатывает – четыре. Ставка на создание академий по всей стране — пять.

Долгий путь, но верный. Вложение средств в молодых наставников, в идеале не из числа бывших известных футболистов. Тренер – аналитик, один успешный наставник из тысячи слаб в разборе фактов, цифр и выстраивании системы. Как раз её и не хватает сейчас, ведь наивно полагать, что лишь тренерская форма Черчесова – проблема.

Тренер не проводит работу над ошибками

Под давлением обстоятельств непрошибаемый Черчесов оказался слаб, что помножено на минусы игроков и привело к краху надежд и самому крупному за 16 лет поражению. Вот только готов ли этот наставник анализировать осечку? Пока услышали, что был прав, не наиграв резерв вовремя. И оправдание услышали – потерял 14 игроков.

Аргумент принимается, неделю его повторяем. Но Станиславу Саламовичу определенно надо переосмыслить подход и отношение. У сборной России тренер, который больше похож на дерзкого наставника Бельгии или Франции. Вот только Мартинес и Дешам ведут себя в основном скромнее. Хочется больше вдумчивости, меньше игры на публику.

Например, решение о Заболотном в основе построено на упрямстве, а не только на травме Соболева, о которой сообщают постфактум. Черчесов и Дзюбу не вызвал, когда еще не знал, какой будет реакция государственных СМИ на украденное видео. И на Оздоева, Ионова, Кудряшова, Гильерме или Кузяева часто ставит, словно назло всем.

Сборной России определенно не помогает тренер, что не раскатывает соперников тактически, не научил команду играть с мячом, не принимает удар на себя. В замене Гильерме весь Черчесов. А тренеру сборной, особенно в сложнейших обстоятельствах, нужна мудрость, гибкость и тактические озарения. Ничего этого сейчас нет.

Черчесов выгоден главе РФС и игрокам

Если Дюков снимает Станислава Саламовича, то кто будет крайним в случае провала на Евро? Не новый наставник – его первый матч состоится в марте, за пару месяцев до летнего турнира, а сам президент. Глава РФС это понимает. Ему выгодно иметь Черчесова. На него еще можно списать неудачи ЧМ или Евро.

И запроса игроков на перемены не увидим. Им выгодно, что у Станислава Саламовича есть любимчики. Дополнительно констатируем, что футболисты тоже прямо и показательно виноваты в случившемся – и с турками, и с сербами можно играть иначе без тренера, нет там Погба и Канте, Де Брюйне и Лукаку в составе, не стоит переоценивать победителей.

Вот только услышьте тренера Сербии. Ему показалось, что Черчесов недооценил соперника. И ведь недооценил! Так что важно указать проигравшему на его минусы. Иначе не будет разительного прогресса, даже когда к Евро-2020 вернутся Шунин, Фернандес, Зобнин, Баринов, Головин и Дзюба, которых не хватало на поле в Белграде.

А еще не хватало тренерских идей. В первых матчах с Сербией и Венгрией повезло с реализацией. Но играли без мяча и позволили создавать моменты. Об этом писали в дни матчей, это не секрет. Черчесов на протяжении всех игр Лиги Наций шел к подобной развязке. Необязательно со счетом 5:0, но наставник явно не прогрессирует.

Незаметно изучение чужой тактики, настроя уровня матчей против Саудовской Аравии или Испании. Черчесов бросил на поле несыгранный рандомный набор игроков и получил ровно тот результат, что в таких случаях неизбежен. В его характере требовать реванша в 2021 году, но хватит ли мастерства?