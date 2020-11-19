Черчесов ответил на вопрос об отставке после разгромного поражения

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций ответил на вопрос о возможной отставке.
Отставка? Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело.
Возвращайся в Польшу и тренируй Легию!
Возвращайся в Польшу и тренируй Легию!
Уходи Саламыч, ради будущего росфутбола..
Уходи Саламыч, ради будущего росфутбола..
Бери чемодан и дуй из сборной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бери чемодан и дуй из сборной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!