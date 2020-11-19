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Черчесов ответил на вопрос об отставке после разгромного поражения

вчера, 01:19
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций ответил на вопрос о возможной отставке.

Отставка? Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело.

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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 15:36
Нормальный мужик бы сам подал в отставку
Сп62
Сп62 ответ ZjzoRe (раскрыть)
вчера в 13:20
Можно подумать, что мы не жили при СССР. Важно, что была ответственность за порученное дело, как для генеральных конструкторов, так и для простых исполнителей. Сейчас об этом и вспоминать не хочется. Ярким отражением безответственности является состояние нашей экономики. При среднем росте в мире в 3% мы не вытягиваем 1,5. И так во всех сферах нашей жизни.
Брулин
Брулин
вчера в 10:52
Какой на чистый лист??!!!
galem72
galem72
вчера в 10:35
У нас едрасы сами с постов не уходят. Как же с такой кормушки спрыгнешь? Тем более ничего ведь страшного не случилось. Просто проиграли. По новым методичкам проигрыш — не важен. Главное, чтоб достойно было. ))
за
за
вчера в 09:54
С какого листа?? Ты команду тренируешь или просто смотришь, как здоровые мужики мячик на поле пинают??
Возвращайся в Польшу и тренируй Легию!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Sato8 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 07:55
Оказывается и у космоса есть дно.Циолковский бы удивился.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:20
Германия вообще 0-6 проиграла и никто не умер.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 03:48
От титьки трудно оторвать). Там целая бригада).
Уходи Саламыч, ради будущего росфутбола..
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ZjzoRe (раскрыть)
вчера в 02:26
Прикольно,а сейчас,что есть мысли о протесте или сводные СМИ,а может контроля за гражданами нет????Ага,посмеялись....
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 02:23
в СССР это вы бы уехали на рудники за ваш комментарий - усомнились в том, что партия точно знает что делает, а преданным вождю партийцам никогда и ничего ни за что не было. Был беспредел чиновников еще похлеще сегодняшнего - с поправкой на полное отсутствие свободных СМИ, тотальный контроль за гражданами, невозможность самой мысли о каком-либо протесте.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 02:12
Я бы на месте Соболева ушел из сборной пока этом 12ник усатый там.Проанализируйте его замены,все сделано во вред команде,абсолютно противоположно от логики.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 01:36
Много новых игроков ,но играют детища Газпрома-браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))

Бери чемодан и дуй из сборной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 01:31
Ничего, были Усы Надежды, стали Усы Позора. Даже лучше так, потому что к позору нам не привыкать, а надежда рождается как-то случайно вроде тех нескольких матчей сборной Хиддинка и так же быстро исчезает (кто не помнит, отбор был весьма позорным перед этим).
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 01:30
Так и старые игроки вообще не играли....
Faustello
Faustello
вчера в 01:30, ред.
Черчесову фекалить на все, у него ЗП на карту, одно из самых высоких в мире!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Gentleman.tdk (раскрыть)
вчера в 01:29
А когда наши чиновники по телевизору говорят,что у нас все прекрасно в стране,они прикалываются???!!!Я думаю найдете аналогию....
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
вчера в 01:26
У нас много новых игроков p/s он прикалывается? 😂😂😂
ТТ
ТТ
вчера в 01:24
Не нам, а вам.- Нет, именно вам ! К/ф приключения Шурика
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 01:22
А кто-то что другое от этого урода ожидал???Ни слова о том,что тренер провалил матч,ни слова о гениальном форварде Заболотном,и смене вратаря в перерыве.В СССР после такой игры,вся команда поехала бы на рудники,а этим 58ям как с гуся вода
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 01:22
Этого черта так просто не уберешь
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