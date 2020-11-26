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Симеоне: «Вратарь „Локомотива“ проделал отличную работу»

сегодня, 05:34
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги домашнего матча с «Локомотивом» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, отдельно отметив игру голкипера «железнодорожников» Гильерме.

Мы беспокоимся о Лиге чемпионов. Конечно, нас интересует этот турнир, нам нравится здесь выступать, и мы понимаем, что с трудом стартовали в нём.

В обоих последних матчах мы создали достаточно количество моментов для победы. В первой игре мы были немного острее, сегодня нам не хватило этой остроты, хотя мы делали всё, что могли.

В первые 20 минут у нас были шансы выйти вперёд. Их вратарь проделал отличную работу. После этого соперники закрылись в обороне, и нам стало тяжело создавать опасные моменты. К сожалению, наш гол был забит из офсайда.

В следующем туре мы принимаем «Баварию». В этом матче у нас будет возможность оформить выход в следующий раунд, но для этого нам придётся очень сильно постараться.

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Все комментарии
sniper_klon
sniper_klon ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:24
Да ну? Слышал, что он "не выручает“ и надо менять в перерыве :D
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:14
Перед матчем были сомнения насчет психологического состояния Гильерме после голов от Сербии в первом тайме и подленькой заменой от Стаса-козопаса в перерыве. Но я увидел нашего уверенного и спокойного вратаря в рамке и нервных и суетящихся дорогущих игроков "Атлетико". Молодец, Маринато!
амурец
амурец
сегодня в 06:26
Гиля просто тянул всё
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 06:10
Гиля красава!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:09
Бывает и Гиля выстреливает)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:04
Это была одна из лучших игр Гили за Локо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:53
Игрок сборной России, не хухры-мухры...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:52
Вся команда защищалась хорошо. Трудно кого то выделить.
Отыграли с Атлетико оба матча вполне достойно.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:37
Действительно Гильермо был одним из лучших в команде.
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