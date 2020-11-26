Симеоне: «Вратарь „Локомотива“ проделал отличную работу»

Главный тренер «Атлетико» подвёл итоги домашнего матча с «Локомотивом» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, отдельно отметив игру голкипера «железнодорожников» Гильерме.

Мы беспокоимся о Лиге чемпионов. Конечно, нас интересует этот турнир, нам нравится здесь выступать, и мы понимаем, что с трудом стартовали в нём.

В обоих последних матчах мы создали достаточно количество моментов для победы. В первой игре мы были немного острее, сегодня нам не хватило этой остроты, хотя мы делали всё, что могли.

В первые 20 минут у нас были шансы выйти вперёд. Их вратарь проделал отличную работу. После этого соперники закрылись в обороне, и нам стало тяжело создавать опасные моменты. К сожалению, наш гол был забит из офсайда.

В следующем туре мы принимаем «Баварию». В этом матче у нас будет возможность оформить выход в следующий раунд, но для этого нам придётся очень сильно постараться.