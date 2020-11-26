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Гасперини: «Возможно, „Аталанта“ одержала самую престижную победу»

сегодня, 04:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джань Пьеро Гасперини прокомментировал выездную победу над «Ливерпулем» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Несомненно, очень приятно обыграть здесь такую классную команду. Это важнейший результат в нашей лигочемпионской кампании.

Мы показали отличную игру и очень хорошо выразили на поле то, как мы видим футбол. Попав в беду, «Ливерпуль» выпустил на поле своих звёзд, но мы сразу же забили второй мяч.

Мы играли намного лучше, чем в первом матче в Бергамо (0:5), потому что лучше двигали мяч, были технически аккуратны и больше не повторяли тех ошибок.

Этот стадион для многих является историей футбола. «Ливерпуль» не проигрывал здесь 64 матча [в АПЛ], так что, возможно, это самая престижная наша победа. Это должно придать нам толчок и добавить уверенности, потому что мы очень качественно играли сегодня.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:01
Это так. Мало кто думал
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