Гасперини: «Возможно, „Аталанта“ одержала самую престижную победу»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал выездную победу над «Ливерпулем» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Несомненно, очень приятно обыграть здесь такую классную команду. Это важнейший результат в нашей лигочемпионской кампании.

Мы показали отличную игру и очень хорошо выразили на поле то, как мы видим футбол. Попав в беду, «Ливерпуль» выпустил на поле своих звёзд, но мы сразу же забили второй мяч.

Мы играли намного лучше, чем в первом матче в Бергамо (0:5), потому что лучше двигали мяч, были технически аккуратны и больше не повторяли тех ошибок.