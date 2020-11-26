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Конте: «„Интер“ и „Реал“ находятся на разных уровнях»

сегодня, 03:43
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал домашнее поражение от «Реала» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Всегда тяжело играть против таких больших клубов, как «Реал». Так что после пропущенного мяча и удаления эта гора стала непреодолимой.

Думаю, мы увидели разницу между нами. Но это не должно сбивать нас с пути. Это должно показать нам, что мы должны идти дальше, быть голодными до побед, трудолюбивыми и скромными, чтобы понимать, где мы находимся и не позволять себе прислушиваться к посторонним мнениям.

Я не думаю, что мы слабы в атаке, поскольку забиваем много голов. Возможно, сейчас мы стали слишком много пропускать. Как я уже сказал, игра превратилась в тяжёлую схватку, и стало сложно вернуться в игру после красной карточки, вызванной излишним протестом [Видаля].

Тем не менее я считаю, что команда проделала большую работу сегодня. И не забывайте, что мы играли против «Реала», а не с командой из подвала таблицы.

Речь идёт о двух командах разного уровня. «Реал» доминировал в Лиге чемпионов в последние годы и всегда был главным действующим лицом турнира. Мы же просто заглянули в него мимоходом.

Настрой ребят был определённо хорошим, и я поблагодарил их за это. Мы можем выиграть или проиграть, но важно делать это как мужчины. Парни выложились на полную.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:59
Проиграть Реалу два мяча не стыдно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:40
Если учесть, что Реал всегда побеждает Интер даже будучи в плохой форме то можно согласиться с Конте.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 04:56
Если на данный момент Реал для них другой уровень , то Бавария , Ливерпуль для них вообще в космосе
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:38
Игра все покажет
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