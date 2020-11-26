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Виллаш-Боаш: «Хотел бы, чтобы ФИФА изъяла 10-й номер в честь Марадоны»

сегодня, 07:44

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш предложил вывести из обращения во всех футбольных турнирах 10-й игровой номер в память об ушедшем из жизни легендарном нападающем сборной Аргентины Диего Марадоне.

Это очень плохая новость. Так же, как и уход члена совета директоров [«Порту»], который много значил для меня и открыл для меня дверь в карьеру тренера.

И Марадона — да, тяжёлая новость. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения 10-й номер во всех турнирах для всех команд.

Это будет лучшая почесть, которую мы могли бы ему оказать. Марадона — невероятная потеря для мира футбола.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:28
особенно рукой.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 09:28
этот двд-шник разве не знает,кто играет под 10 номером? Да и вообще,лучше бы занимался своим делом - клуб всем проигрывает,кому не лень.... видимо внимания отвлекает от дел насущных. С такими результатми быстрее тебя изымут из тренерской деятельности,чем 10 номер.
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:20, ред.
Улыбнуло! Прикольно.
Faustello
Faustello
сегодня в 09:19
Вот это какой то бред.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:14
И что это значит????????Под №10 играл Король футбола ПЕЛЕ ,причём здесь Марадона????????Очередная глупость от Андре Виллаш-Боаша!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:07
Этак скоро все с трехзначными номерами будут играть.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:06
Это будет правильное решение
shur
shur
сегодня в 09:02
...,пока дедушка Пеле живой,даже и думать не моги!!!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 08:54, ред.
В Петербурге депутатша Дмитриева заявила что город не погибнет если какие то малые предприниматели обанкротятся из за запретов.Вот мы не заметим и уход самой Дмитриевой. Даже будем рады. Марадона ушел.Зачем обеднять жизнь лишениями? Лишать жизнь радости, осознавая лишения в честь памяти Марадоны?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:34
Так можно достукаться, что вообще номеров не останется. Легенд много, номеров меньше.
За Пеле, Гарринчу, Баджо, Блохина, Яшина тоже можно снимать. Так что ерунду спорол он.
Другое дело, что номера такие давать не абы кому, а людям авторитетным, добившимся чего-то в футболе. Вот это и будет память о Марадоне...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 08:13, ред.
какая боль кумир миллионов легенда футбольного мира один из величайших людей планеты человек который боролся за справедливость в мире
обладатель РУКА БОГА покинул нас
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:05
Номера не изымаются.
МапС
МапС
сегодня в 07:59
Это дело клубов и сборной, где он играл под этим номером. ФИФА тут причем?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:55
Лучше бы в честь Марадонны убрали ВАР и ручных судей, чтобы игроки опять учились обводить и забивать с игры
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:54
Это глупость!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:47
Не согласен Глопость
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