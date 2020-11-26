Виллаш-Боаш: «Хотел бы, чтобы ФИФА изъяла 10-й номер в честь Марадоны»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш предложил вывести из обращения во всех футбольных турнирах 10-й игровой номер в память об ушедшем из жизни легендарном нападающем сборной Аргентины Диего Марадоне.
Это очень плохая новость. Так же, как и уход члена совета директоров [«Порту»], который много значил для меня и открыл для меня дверь в карьеру тренера.
И Марадона — да, тяжёлая новость. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения 10-й номер во всех турнирах для всех команд.
Это будет лучшая почесть, которую мы могли бы ему оказать. Марадона — невероятная потеря для мира футбола.
За Пеле, Гарринчу, Баджо, Блохина, Яшина тоже можно снимать. Так что ерунду спорол он.
Другое дело, что номера такие давать не абы кому, а людям авторитетным, добившимся чего-то в футболе. Вот это и будет память о Марадоне...
За Пеле, Гарринчу, Баджо, Блохина, Яшина тоже можно снимать. Так что ерунду спорол он.
Другое дело, что номера такие давать не абы кому, а людям авторитетным, добившимся чего-то в футболе. Вот это и будет память о Марадоне...
обладатель РУКА БОГА покинул нас
обладатель РУКА БОГА покинул нас