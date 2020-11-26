Марш: «Алаба сказал, что они постараются победить „Атлетико“ и „Локомотив“»

Главный тренер «Зальцбурга» прокомментировал поражение от «Баварии» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Жаль, что так вышло. В обоих матчах против «Баварии» мы играли хорошо, но пропустили слишком много голов. В то же самое время мы не использовали свои моменты. Мы были опасны, имели хорошие моменты для перехода в контратаки и отличные шансы забить. Но против такого соперника, обладающего таким высоким качеством, сложно обороняться.

Теперь нам нужна помощь «Баварии». Я уже спросил Давида Алабу, сможет ли «Бавария» победить в следующих двух матчах [с «Атлетико» и «Локомотивом»]. Он сказал, что они постараются.