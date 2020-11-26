ГлавнаяНовости

Марш: «Алаба сказал, что они постараются победить „Атлетико“ и „Локомотив“»

сегодня, 06:44
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 1Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал поражение от «Баварии» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Жаль, что так вышло. В обоих матчах против «Баварии» мы играли хорошо, но пропустили слишком много голов. В то же самое время мы не использовали свои моменты. Мы были опасны, имели хорошие моменты для перехода в контратаки и отличные шансы забить. Но против такого соперника, обладающего таким высоким качеством, сложно обороняться.

Теперь нам нужна помощь «Баварии». Я уже спросил Давида Алабу, сможет ли «Бавария» победить в следующих двух матчах [с «Атлетико» и «Локомотивом»]. Он сказал, что они постараются.

Все новости
Виллаш-Боаш: «Хотел бы, чтобы ФИФА изъяла 10-й номер в честь Марадоны»
Сегодня, 07:44 Комментарии0
Ханданович: «Непростая ситуация для „Интера“»
Сегодня, 07:26 Комментарии1
Милнер: «Многие из нас почти не играли вместе, и график очень плотный»
Сегодня, 07:04 Комментарии5
Тадич: «Три очень хорошие команды бьются за два места в плей-офф ЛЧ»
Сегодня, 06:34 Комментарии2
Флик: «4-й матч — 4-я победа „Баварии“. Я доволен»
Сегодня, 06:17 Комментарии1
Зидан: «Мы хотим играть красиво и побеждать. Но это не всегда возможно»
Сегодня, 05:57 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:13
То что Локо вздуют не сомневаюсь
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:13
Какой настрой будет и состав
beefs
beefs
сегодня в 07:05
Бавария это момонстр...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:03
Здесь даже Зальцбург может выйти в ЛЧ ...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:59
Бавария наверное сможет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:57
Мечтать можно, но игра рассудит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100