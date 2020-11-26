Тадич: «Три очень хорошие команды бьются за два места в плей-офф ЛЧ»

Капитан «Аякса» Душан Тадич дал комментарий после победы над «Мидтьюлландом» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Если бы в первом тайме мы забили один или два мяча, то игра сложилась бы иначе. Но иногда бывают такие дни, когда вам не удаётся быстро забить и нужно просто сохранять спокойствие и играть в свой футбол.
Мы знаем, что «Аталанта» — отличная команда, как и «Ливерпуль». Так что есть три очень хорошие команды, которые бьются за два места [в плей-офф ЛЧ]. Легко не будет, но мы посмотрим. Надо продолжать работать и улучшать результаты.