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Тадич: «Три очень хорошие команды бьются за два места в плей-офф ЛЧ»

сегодня, 06:34
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Капитан «Аякса» Душан Тадич дал комментарий после победы над «Мидтьюлландом» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Если бы в первом тайме мы забили один или два мяча, то игра сложилась бы иначе. Но иногда бывают такие дни, когда вам не удаётся быстро забить и нужно просто сохранять спокойствие и играть в свой футбол.

Мы знаем, что «Аталанта» — отличная команда, как и «Ливерпуль». Так что есть три очень хорошие команды, которые бьются за два места [в плей-офф ЛЧ]. Легко не будет, но мы посмотрим. Надо продолжать работать и улучшать результаты.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:05
Будет упорная борьба.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Аяксу этот год придётся уступить
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