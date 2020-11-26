Флик: «4-й матч — 4-я победа „Баварии“. Я доволен»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Зальцбургом» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы ставили перед собой цель сегодня решить вопрос с выходом из группового этапа. Но мы сами усложнили себе жизнь, когда в первом тайме допускали много простых потерь мяча. Во втором тайме мы были лучше и после удаления [Роки] не испытывали проблем. Я доволен, четвёртый матч и четвёртая победа. Я очень доволен сегодняшней эффективностью, а сзади нас защищает голкипер мирового уровня [Мануэль Нойер].