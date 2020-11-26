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Флик: «4-й матч — 4-я победа „Баварии“. Я доволен»

сегодня, 06:17
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 1Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Зальцбургом» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы ставили перед собой цель сегодня решить вопрос с выходом из группового этапа. Но мы сами усложнили себе жизнь, когда в первом тайме допускали много простых потерь мяча. Во втором тайме мы были лучше и после удаления [Роки] не испытывали проблем. Я доволен, четвёртый матч и четвёртая победа. Я очень доволен сегодняшней эффективностью, а сзади нас защищает голкипер мирового уровня [Мануэль Нойер].

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амурец
амурец
сегодня в 06:25
а чего не быть довольным, Бавария уже в 1/8
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