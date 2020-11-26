ГлавнаяНовости

Ханданович: «Непростая ситуация для „Интера“»

сегодня, 07:26
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вратарь «Интера» Самир Ханданович прокомментировал домашнее поражение от «Реала» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Непростая ситуация, вечные надежды на евровесну, но мы посмотрим, что будет дальше.

Мы знали, что группа очень сложная, но мы должны были доказывать на поле. Происходящее там имеет решающее значение.

Думаю, «Реалу» было бы менее привычно обороняться, а не перекатывать мяч. Так что кода они вышли вперёд, то стали очень быстро двигать его, а нам оставалось лишь преследовать их тени. Такая игра для них — словно хлеб с маслом.

Все новости
Де Врей: «„Интер“ всё ещё может надеяться, даже если не всё в наших руках»
Сегодня, 07:57 Комментарии6
Виллаш-Боаш: «Хотел бы, чтобы ФИФА изъяла 10-й номер в честь Марадоны»
Сегодня, 07:44 Комментарии14
Милнер: «Многие из нас почти не играли вместе, и график очень плотный»
Сегодня, 07:04 Комментарии5
Марш: «Алаба сказал, что они постараются победить „Атлетико“ и „Локомотив“»
Сегодня, 06:44 Комментарии8
Тадич: «Три очень хорошие команды бьются за два места в плей-офф ЛЧ»
Сегодня, 06:34 Комментарии3
Флик: «4-й матч — 4-я победа „Баварии“. Я доволен»
Сегодня, 06:17 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:30
Ну а что, Реал показал кто сильнее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100