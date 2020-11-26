Ханданович: «Непростая ситуация для „Интера“»

Вратарь «Интера» прокомментировал домашнее поражение от «Реала» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Непростая ситуация, вечные надежды на евровесну, но мы посмотрим, что будет дальше.

Мы знали, что группа очень сложная, но мы должны были доказывать на поле. Происходящее там имеет решающее значение.

Думаю, «Реалу» было бы менее привычно обороняться, а не перекатывать мяч. Так что кода они вышли вперёд, то стали очень быстро двигать его, а нам оставалось лишь преследовать их тени. Такая игра для них — словно хлеб с маслом.