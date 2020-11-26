ГлавнаяНовости

Милнер: «Многие из нас почти не играли вместе, и график очень плотный»

сегодня, 07:04
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал домашнее поражение от «Аталанты» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы знаем, что плохо выступили сегодня, и что были достаточно прямолинейны. Многие футболисты почти не играли вместе, и график очень плотный. Иногда нужно постараться и победить, несмотря на то, что вы не находитесь в лучшей форме, но нам не хватило остроты.

Мы по-прежнему лидируем в группе, так что нам нужно восстановиться и снова выйти на поле в выходные.

Соперник использовал свои моменты в самое подходящее для себя время. Весь матч, мы, пожалуй, на секунду опаздывали с прессингом и создали слишком мало моментов. Но всё в наших руках. Мы должны найти изъяны и стать сильнее.

Все новости
Виллаш-Боаш: «Хотел бы, чтобы ФИФА изъяла 10-й номер в честь Марадоны»
Сегодня, 07:44 Комментарии0
Ханданович: «Непростая ситуация для „Интера“»
Сегодня, 07:26 Комментарии1
Марш: «Алаба сказал, что они постараются победить „Атлетико“ и „Локомотив“»
Сегодня, 06:44 Комментарии6
Тадич: «Три очень хорошие команды бьются за два места в плей-офф ЛЧ»
Сегодня, 06:34 Комментарии2
Флик: «4-й матч — 4-я победа „Баварии“. Я доволен»
Сегодня, 06:17 Комментарии1
Зидан: «Мы хотим играть красиво и побеждать. Но это не всегда возможно»
Сегодня, 05:57 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:24
Ожидаемое поражение.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:21
Слишком большой лазарет
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:11
Ничего страшного не произошло
Mangur
Mangur
сегодня в 07:11
Причина не в сыгранности. В уверенности в собственной победе. Были наказаны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:05
Это просто отмазки...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100