Милнер: «Многие из нас почти не играли вместе, и график очень плотный»

Полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал домашнее поражение от «Аталанты» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы знаем, что плохо выступили сегодня, и что были достаточно прямолинейны. Многие футболисты почти не играли вместе, и график очень плотный. Иногда нужно постараться и победить, несмотря на то, что вы не находитесь в лучшей форме, но нам не хватило остроты.

Мы по-прежнему лидируем в группе, так что нам нужно восстановиться и снова выйти на поле в выходные.

Соперник использовал свои моменты в самое подходящее для себя время. Весь матч, мы, пожалуй, на секунду опаздывали с прессингом и создали слишком мало моментов. Но всё в наших руках. Мы должны найти изъяны и стать сильнее.