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Зидан: «Мы хотим играть красиво и побеждать. Но это не всегда возможно»

сегодня, 05:57
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выездную победу над «Интером» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это была важная игра, и мы хорошо к ней подготовились. Мы знали, что будет сложно, но играли с характером и правильно подошли к встрече.

Я очень рад за игроков, потому что их очень часто критикуют, когда мы показываем не самую лучшую игру. В футболе невозможно побеждать всегда. Но важно каждый раз выкладываться на полную, что мы и сделали сегодня.

Мы всегда хотим играть в красивый футбол и побеждать, но это не всегда возможно. На прошлой неделе мы очень хорошо смотрелись на протяжении 75 минут, а затем пропустили гол, но люди ведут себя так, будто это катастрофа. Однако в футболе не так всё работает.

Мне жаль «Интер», они здорово играли в первом матче, но это футбол.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:10
Выиграли и ладно
Mangur
Mangur
сегодня в 06:07
Любая выигрышная игра, красивая
ДСА
ДСА
сегодня в 05:58
Лучше побеждать некрасиво.
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