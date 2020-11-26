Зидан: «Мы хотим играть красиво и побеждать. Но это не всегда возможно»

Главный тренер «Реала» прокомментировал выездную победу над «Интером» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это была важная игра, и мы хорошо к ней подготовились. Мы знали, что будет сложно, но играли с характером и правильно подошли к встрече.

Я очень рад за игроков, потому что их очень часто критикуют, когда мы показываем не самую лучшую игру. В футболе невозможно побеждать всегда. Но важно каждый раз выкладываться на полную, что мы и сделали сегодня.

Мы всегда хотим играть в красивый футбол и побеждать, но это не всегда возможно. На прошлой неделе мы очень хорошо смотрелись на протяжении 75 минут, а затем пропустили гол, но люди ведут себя так, будто это катастрофа. Однако в футболе не так всё работает.

Мне жаль «Интер», они здорово играли в первом матче, но это футбол.