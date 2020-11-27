Бубнов: «По игре не скажешь, что ЦСКА наплевал на Лигу Европы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0).

Первый тайм получился рваным. Первые 20 минут ЦСКА играл активно, создавал моменты. Но когда дело доходило до ударов, не хватало точности, реализации. Потом матч выровнялся, а под занавес первых 45 минут «Фейеноорд» имел два шанса, чтобы забить: в одном случае нападающий не успел на прострел, а во втором — нас выручил Акинфеев.

Во втором тайме, когда Йоргенсен получил вторую жёлтую карточку, инициатива перешла к ЦСКА . «Фейеноорд» в свою очередь закрылся. Однако армейцы не смогли извлечь из этого никакой выгоды — моментов почти не было, поэтому игра и завершилась со счётом 0:0. Замены, которые провёл Ганчаренко, не усилили игру. Нельзя сказать, что они были неправильными — просто не сработали. Передачи с флангов, «стандарты» — всё это никак не помогло ЦСКА .

После удаления надо было взвинчивать темп и чаще доставлять мяч в штрафную площадку. Также стоило больше задействовать дриблинг. Эджуке старался, у него были шансы, но логического завершения не хватало. ЦСКА вообще изначально стремился организовать высокий прессинг на половине поля соперника и постоянное давление. Старались использовать группу атаки во главе с Влашичем по максимуму. Если поначалу были хоть и не точные, но удары, то потом и они пропали. Да, Шкурин забил гол, но там был чистый офсайд.