Шамкин: «Дзюба опекает молодых футболистов в „Зените“»

Нападающий «Зенита» рассказал об опеке молодых футболистов команды.

Раньше шефство над молодыми брал Иванович. Сейчас это Дзюба и Ракицкий. С ними приятно тренироваться — люди опытные и талантливые. Они всегда подсказывают, всегда разряжают обстановку, даже когда ты выходишь на замену и нервничаешь. За это я им очень благодарен.