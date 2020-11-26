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Шамкин: «Дзюба опекает молодых футболистов в „Зените“»

сегодня, 20:07

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин рассказал об опеке молодых футболистов команды.

Раньше шефство над молодыми брал Иванович. Сейчас это Дзюба и Ракицкий. С ними приятно тренироваться — люди опытные и талантливые. Они всегда подсказывают, всегда разряжают обстановку, даже когда ты выходишь на замену и нервничаешь. За это я им очень благодарен.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:43
О ! Беда подкралась с неожиданной стороны !...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:40
Дзюба может показать что делать, когда дома один
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:37
Зря Рамблер опубликовал слова Шамкина. Что сейчас начнётся в адрес Артёма ! Да и Ракицкого каким-то образом пристегнут. Зря.
старина
старина
сегодня в 20:24
шамкин,играй сам
makkie
makkie
сегодня в 20:24
... всегда разряжают обстановку,
_______________________

Дзюба не только обстановку разряжает ))))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:23
Мдяяя! Во дела то)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:20
Только от мысли , что Дзюба пытается быть наставником молодых , можно сильно испугаться. Ну какой Дзюба опекун, чему этот дядя может научить молодых??? Сам уже столько накуролесил , что можно книжку для молодежи написать вроде учебного пособия : " Как не стать Дзюбой"!!!
Дзюба - наставник, Дзюба - учитель??? Это же в голове не укладывается.
Родители , берегите детей от влияния Дзюбы.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:14
С возрастом у Дзюбы интересы меняются. Так бывает
viv
viv
сегодня в 20:11
Опекает как Азмуна в раздевалке?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:10
Шамкин: «Дзюба опекает молодых футболистов в „Зените“»
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Это больше всего и пугает.
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