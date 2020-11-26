Шамкин: «Дзюба опекает молодых футболистов в „Зените“»

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин рассказал об опеке молодых футболистов команды.
Раньше шефство над молодыми брал Иванович. Сейчас это Дзюба и Ракицкий. С ними приятно тренироваться — люди опытные и талантливые. Они всегда подсказывают, всегда разряжают обстановку, даже когда ты выходишь на замену и нервничаешь. За это я им очень благодарен.
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Дзюба не только обстановку разряжает ))))
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Дзюба не только обстановку разряжает ))))
Дзюба - наставник, Дзюба - учитель??? Это же в голове не укладывается.
Родители , берегите детей от влияния Дзюбы.
Всем здоровья.
Дзюба - наставник, Дзюба - учитель??? Это же в голове не укладывается.
Родители , берегите детей от влияния Дзюбы.
Всем здоровья.
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Это больше всего и пугает.
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Это больше всего и пугает.