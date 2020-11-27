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Канделаки: «Фёдор Золотой Резерв Чалов не забил»

сегодня, 02:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» (0:0).

Смогла посмотреть только второй тайм матча ЦСКА – «Фейеноорд». Единственное хорошее впечатление — бодрое движение нашей команды. Ну а в остальном, конечно, опять вселенская грусть. Фёдор Золотой Резерв Чалов не забивал, Эджуке подтверждал свою репутацию дриблёра без ворот, а все остальные забить мяч за тайм в большинстве не смогли.

И отдельно надо сказать про последние 10 минут. Какой-то вал неточных, вальяжных передач бог знает куда. В общем, неоптимистичные 0:0.

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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 02:51
ДА, эта ТП даже не читала этот текст.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 02:48
да и второй ты не смотрела))обзор в лучшем случаи)))
Оновтун
Оновтун
сегодня в 02:47
Тина Глубокая Глотка Канделаки открыла рот
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:34
Расстроилась Тина, хорошо хоть фамилии не попутала.
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