Канделаки: «Фёдор Золотой Резерв Чалов не забил»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» (0:0).

Смогла посмотреть только второй тайм матча ЦСКА – «Фейеноорд». Единственное хорошее впечатление — бодрое движение нашей команды. Ну а в остальном, конечно, опять вселенская грусть. Фёдор Золотой Резерв Чалов не забивал, Эджуке подтверждал свою репутацию дриблёра без ворот, а все остальные забить мяч за тайм в большинстве не смогли.

И отдельно надо сказать про последние 10 минут. Какой-то вал неточных, вальяжных передач бог знает куда. В общем, неоптимистичные 0:0.