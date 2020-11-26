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Ганчаренко: «Мы не смогли воспользоваться своими возможностями»

вчера, 23:43
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Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (0:0).

Это какой-то заколдованный для нас турнир. Последнюю домашнюю победу мы одержали над «Црвеной Звездой» три года назад. По статистике мы наносим много ударов. Если в первом тайме игра была более открытой, то после удаления соперник стал плотнее играть у штрафной. А мы стали сумбурно играть. Мы выпустили высокорослых нападающих, чтобы оказать давление, но подач и прострелов было мало. Мы не смогли воспользоваться своими возможностями, как и в Нидерландах.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 01:12
Позорище, других слов нет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:02
Это была роковая ошибка Гинера. Хотя мог ведь и Витя в ухо Леонорычу нажужжать, что парень ему очень нужен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:51
Игра разочаровала!
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 00:26
нападение никакое, защита никакая... и все это наши "юные" "талантливые" миллионеры-юнцы...
вот лучше из НФЛ бы купили кого толкового, чем такая молодежь
STVA 1
STVA 1 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
сегодня в 00:14
А толку то(
oFANATo
oFANATo ответ Свидетели картофельного позора (раскрыть)
сегодня в 00:13
Молодец Ганчаренко!))
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 00:12
Отскочил Фейеноорд....
Великолепный
Великолепный ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:09
Шансы были, но против команд когда они играют в меньшинстве и выставляют автобус играть ещё тяжелее, чем играть 11 на 11.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 00:09
Просо не твое его , тренировать... самый ужасный и провальный период в новейщей истории ЦСКА это ты!
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Думаю Леонорыч локти кусает что не продал его!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:06
Должны были выигрывать!Но не срослось!
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 00:04
Витя..а вот Динамо заиграло. Смотреть приятно..После смены тренера..
112910415
112910415
сегодня в 00:01
ну, как обычно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:00
Как , ну вот как команда может победить, если любимчик Чалов, которому партнеры создали пять отличных голевых моментов, как обычно загубил все на корню. Сколько можно смотреть на это без содрогания??? Как же долго он готовит удары, куча касаний, долго думает, в касание не бьет...по нему год как минимум лавка плачет. Ну а в целом традиция не нарушена, на протяжении многих лет у армейцев в это время наступает необъяснимый спад, игры с голландцами и с Сочи - это подтвердили. Выделить сегодня можно только Зайнутдинова, остальные сыграли ниже своих же возможностей. Обляков потерялся вообще, Марадишвили на ошибался на несколько матчей вперед. Влашича прикрыли наглухо. Только Эджуке пытался обострять. Замены опять не сработали. В атаке полный сумбур и неразбериха.
Не прорвало, обманул всех Витя...а может просто пошутил???
Всем здоровья.
ABir
ABir
вчера в 23:58
ЦСКА не смогли, а голландцы не хотели: вот и 0-0
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:58
Молодец Гончаренка!))
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:51
Возможностями не воспользовались, Фейеноорд отскочил.
Но очки набрали в таблицу, в отличии от зенита и Краснодара.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:46
Так и должно было быть.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:46
вам к этому не привыкать)))
мангo
мангo
вчера в 23:44
Иди сажай картофель вот где твои возможности
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