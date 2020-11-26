Ганчаренко: «Мы не смогли воспользоваться своими возможностями»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (0:0).
Это какой-то заколдованный для нас турнир. Последнюю домашнюю победу мы одержали над «Црвеной Звездой» три года назад. По статистике мы наносим много ударов. Если в первом тайме игра была более открытой, то после удаления соперник стал плотнее играть у штрафной. А мы стали сумбурно играть. Мы выпустили высокорослых нападающих, чтобы оказать давление, но подач и прострелов было мало. Мы не смогли воспользоваться своими возможностями, как и в Нидерландах.
вот лучше из НФЛ бы купили кого толкового, чем такая молодежь
вот лучше из НФЛ бы купили кого толкового, чем такая молодежь
Не прорвало, обманул всех Витя...а может просто пошутил???
Всем здоровья.
Не прорвало, обманул всех Витя...а может просто пошутил???
Всем здоровья.
Но очки набрали в таблицу, в отличии от зенита и Краснодара.
Но очки набрали в таблицу, в отличии от зенита и Краснодара.