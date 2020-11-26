Ганчаренко: «Мы не смогли воспользоваться своими возможностями»

Наставник ЦСКА поделился впечатлениями после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (0:0).

Это какой-то заколдованный для нас турнир. Последнюю домашнюю победу мы одержали над «Црвеной Звездой» три года назад. По статистике мы наносим много ударов. Если в первом тайме игра была более открытой, то после удаления соперник стал плотнее играть у штрафной. А мы стали сумбурно играть. Мы выпустили высокорослых нападающих, чтобы оказать давление, но подач и прострелов было мало. Мы не смогли воспользоваться своими возможностями, как и в Нидерландах.