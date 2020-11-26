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Ганчаренко: «Нас должно наконец прорвать, мы должны одержать победу»

сегодня, 21:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко дал комментарий накануне матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Фейеноорда».

Почему в старте вышел Эджуке? Ему хорошо знаком «Фейеноорд», он сыграл с ним много матчей и является игроком основного состава ЦСКА. Как планируем забирать себе мяч? У нас задача сделать все возможное, чтобы контролировать игру, тем самым давая меньше шансов сопернику.

Нас должно наконец прорвать, мы должны одержать победу. Почему проиграли «Фейеноорду» в гостях? Домашний и выездной матчи это разные вещи. Наша задача — удерживать свой уровень все 90 минут.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 23:41
Пишу из будущего!!!
Прорыв не случился!!!
Ждем 2021 год.
mondial18
mondial18
сегодня в 23:41
молчал бы уже
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 23:20
Виктору пора собирать чемоданы...
мангo
мангo
сегодня в 23:14
Перед первым мамчеем - "Мы хорошо изучили соперника"
Пнеред вторым матчем "Нас должно прорвать .."
А ведь есть такие кто верит в эти сказки
nubom
nubom
сегодня в 23:08
Армейцы как и Зенит, полностью сосредоточились на игрищах в РПЛ...
GooSe25
GooSe25
сегодня в 23:04
    Beekeeper
    Beekeeper
    сегодня в 23:03
    овно вопрос, прорвет в следующем туре, ну или в следующем розыгрыше ЕК :)
    адекватный ))
    адекватный ))
    сегодня в 22:57
    прорвало так прорвало)
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 22:34
    Прооыватель каналов))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 22:12
    Да уж не мешало бы...
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 21:54
    Пока Эджуке делает сотни ненужных движений.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 21:53
    Витя,ты большой балагур.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 21:47
    Что пока не рвется совсем. Ждем второго тайма.
    VAN ARM
    VAN ARM ответ pomor45 (раскрыть)
    сегодня в 21:47
    трудно не согласиться))))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 21:47
    Чтото пока никак!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 21:46
    не умеешь ты взбодрить по взрослому своих жеребцов)))
    youtomee
    youtomee
    сегодня в 21:42
    Если все что вы сделали при подготовке к матчу, это мантра: "Нас должно наконец прорвать", то дела плохи
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 21:33
    Прорвёт и наступит облегчение.
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 21:28
    Ждём результат хороший
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 21:26
    Пока не рвёт чего то
    beefs
    beefs
    сегодня в 21:20
    состав - прерогатива тренера...
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