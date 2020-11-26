Ганчаренко: «Нас должно наконец прорвать, мы должны одержать победу»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко дал комментарий накануне матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Фейеноорда».
Почему в старте вышел Эджуке? Ему хорошо знаком «Фейеноорд», он сыграл с ним много матчей и является игроком основного состава ЦСКА. Как планируем забирать себе мяч? У нас задача сделать все возможное, чтобы контролировать игру, тем самым давая меньше шансов сопернику.
Нас должно наконец прорвать, мы должны одержать победу. Почему проиграли «Фейеноорду» в гостях? Домашний и выездной матчи это разные вещи. Наша задача — удерживать свой уровень все 90 минут.
Прорыв не случился!!!
Ждем 2021 год.
Прорыв не случился!!!
Ждем 2021 год.
Пнеред вторым матчем "Нас должно прорвать .."
А ведь есть такие кто верит в эти сказки
Пнеред вторым матчем "Нас должно прорвать .."
А ведь есть такие кто верит в эти сказки