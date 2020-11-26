Ганчаренко: «Нас должно наконец прорвать, мы должны одержать победу»

Наставник ЦСКА дал комментарий накануне матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Фейеноорда».

Почему в старте вышел Эджуке? Ему хорошо знаком «Фейеноорд», он сыграл с ним много матчей и является игроком основного состава ЦСКА . Как планируем забирать себе мяч? У нас задача сделать все возможное, чтобы контролировать игру, тем самым давая меньше шансов сопернику.

Нас должно наконец прорвать, мы должны одержать победу. Почему проиграли «Фейеноорду» в гостях? Домашний и выездной матчи это разные вещи. Наша задача — удерживать свой уровень все 90 минут.