Дубль Фолланда и гол с пенальти Фабрегаса. Чемпионы Франции получили щелчок по носу от монегасков

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21 ноября 2020, 16:49

«Соккер.ру» рассказывает о победе «Монако» над чемпионами Франции.

Забавно начался одиннадцатый тур чемпионата Франции. «Монако», безнадёжно проигрывавший «Пари Сен-Жермен», не просто отыгрался, но и вырвал победу. Кевин Фолланд забил два мяча, заработал пенальти, а ещё досрочно отправил в раздевалку парижанина Абду Диалло. В итоге монегаски вторые в таблице.

Пока сборная Франции сражалась в Лиге Наций, из стана чемпиона страны стали доноситься тревожные вести. Оказывается, спортивный директор Леонардо ПСЖ не вполне доволен работой Томаса Тухеля. Если учесть, что мнение Леонардо всегда совпадает с генеральной линией катарских шейхов, то это серьёзно. Спортивный директор выступил в роли Слепого Пью, доставившего Билли Бондсу чёрную метку. Надеюсь, знаменитый роман Стивенсона все читали.

Ощущение, что Тухель надоел шейху Нассеру возникло где-то в августе, когда парижане отпустили в «Челси» Тиаго Силву и отдали «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга. Немецкий тренер хотел оставить футболистов в команде, но наверху посчитали иначе. Холодок пробежал. Если честно, то не вполне понятно, в чём причина недовольства Тухелем. ПСЖ в кои-то веки приблизился к своей европейской мечте и в финале Лиги чемпионов уступил сокрушавшей все «Баварии» всего 0:1. Нынешняя лигочемпионская кампания пока идёт неважно. Но сыграна только половина группового этапа.

В Лиге 1 ПСЖ после первых неудач, в которых он проиграл не соперникам, а коронавирусу, успел разогнаться. Но матч в крошечном княжестве был особенным. «Монако» был последним, кто сумел прервать, пусть и на один год, монополию парижан на чемпионство. Правда, потом монегаски сдали свои позиции, растеряли своих звёзд, а в двух последних сезонах и вовсе боролись за выживание. Успели несколько раз пережить смену тренеров. Иногда внезапно. Например, летом Роберта Морено заменил германский специалист Нико Ковач. Тогда этот шаг виделся спорным, но пока бывший тренер «Баварии» вместе со своим младшим братом Роберто уверенно держат руль в руках.

Летом из Германии приехали не только братья Ковачи. «Монако» купил и нападающего «Байера» Кевина Фолланда. Который немало поиграл в «Хоффенхайме» и «Байере», побывал в сборной Германии, был на хорошем счету в Бундеслиге, но до уровня звезды недотянул. Возможно, поэтому и уехал в «Монако».

В новую команду Кевин вписывался довольно тяжело. Свой первый гол в составе «Монако» немец забил только 1 ноября в ворота «Бордо». Второй — в тот же день. Но, похоже, почти однофамилец одного из центральных персонажей романа Булгакова «Мастер и Маргарита» нашёл себя в новом коллективе. Во всяком случае, после матча с ПСЖ Фолланду обеспечена любовь болельщиков «Монако».

В последние годы «Пари Сен-Жермен» легко разбирался с монегасками. Особенно на «Луи II». В 2017 году гости выиграли 2:1, через год — 4:0, а в прошлом сезоне 4:1. Казалось, что традиция будет иметь продолжение. Особенно после того как в первом тайме Киллиан Мбаппе дважды не пожалел свой бывший клуб. На 26-й минуте Мбаппе отличился с игры, а через десять минут — с одиннадцатиметрового. Обычно «Пари Сен-Жермен» не упускает такого преимущества. Особенно в матчах с принципиальными соперниками. Ещё два гола у Килиана отобрали судьи, не засчитав мячи, забитые перед перерывом. Это обстоятельство смутило разве что самого Мбаппе, счёт 2:0 был после первого тайма. Комфортное преимущество в два гола позволяло чемпиону Франции рассчитывать, что победа не улизнёт от них и в этот раз. И что она снова окажется убедительной.

Но после перерыва всё изменилось. Вышли на замену Сеск Фабрегас и Кайо, после чего «Монако» перестал казаться беспомощным. А вскоре и быть им. Фолланд, пусть и не с первой попытки, пробил Кейлора Наваса. А потом Фабрегас нашёл Кевина в штрафной, и счёт стал равным.

Что же делал в такой ситуации «Пари Сен-Жермен»? Да ничего. Пытался держать удар, но получалось неважно. «Монако» поймал свою игру и рассчитывал на продолжение банкета. Сеск промазал с трёх метров, пробил выше перекладины. Команда Тухеля уже была согласна на ничью, но не тут-то было. Фолланд растянулся в штрафной парижан. Судья посмотрел видеоповтор, увидел, что нарушение было, и указал на точку. А заодно вытащил из кармана красную карточку для защитника гостей Абду Диалло.

Парижанин следовал со стадиона в душевую, пока монегаски решали, кому бить пенальти. Конечно, мессир Фолланд хотел оформить хет-трик, но всё же Кевин уступил право привести приговор в исполнение человеку, который разбудил «Монако», а именно Сеску Фабрегасу. А испанский полузащитник вогнал мяч в девятку. После чего все сомнения исчезли. «Монако» выиграл 3:2, теперь идёт вторым. Отставание от «Пари Сен-Жермен» всего четыре очка. Завели братья Ковачи барахливший мотор монегасков. И теперь клуб вполне может побороться за высокое место, в том числе и за билет в Лигу чемпионов.

И это ещё без Головина. Лечение Александра изрядно затянулось. Вроде и травма не самая страшная — надрыв мышцы бедра. Но российский полузащитник не выходил на поле три месяца. Но есть и хорошие новости. В ближайшие дни Александр начинает тренироваться. Скоро сможет играть. А с Фабрегасом и Фолландом Головин может придумать много чего интересного.