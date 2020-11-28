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Итальянские клубы рискуют получить серьезный бан из-за невыплаты зарплат

сегодня, 14:58

По данным La Gazzetta dello Sport, сразу несколько итальянских клубов рискуют столкнуться с серьезными последствиями, если до 1 декабря не выплатят зарплату своим игрокам и сотрудникам.

Недавно стало известно, что футболисты «Наполи» еще не получали зарплату в этом сезоне.

«Лацио», «Беневенто», «Наполи», «Дженоа» и «Сампдория» получили специальное разрешение, которое позволяет отсрочить выплату зарплат до 1 декабря из-за пандемии коронавируса. Если зарплаты не будут выплачены вовремя, то лига будет штрафовать клубы на серьезные суммы.

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David Young
David Young ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 15:10
Сейчас не до забастовок, слишком опасно собираться даже в маленьких толпах.
David Young
David Young
сегодня в 15:09
Всем этим клубах нужно поскорее найти возможность выплатить всё, что они должны, иначе ситуация станет только хуже для них.
drug01
drug01
сегодня в 15:04
Всё будет хорошо надо будет обождать
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:01
Как платить то нету денег.
beefs
beefs
сегодня в 15:00
пора уже устраивать забастовку...
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