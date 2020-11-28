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В плену «дзюбозависимости». ЦСКА зря нагрубил Черчесову из-за Чалова

28 ноября 2020, 10:27
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
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«Соккер.ру» призывает поменять обзывания на оценку с помощью фактов.

В сборной заиграл лишь один форвард

Черчесов выбирает состав, а если команда проигрывает – наставник отвечает. Особенно когда собрался пул игроков, которых в сборную не встроили. Ведь поставил на форварда, который в новом сезоне забил 3 гола и сделал 1 ассист в 15 играх. В итоге Заболотный дважды не попал в Стамбуле, и семь раз – в Белграде.

Только за два календарных года стоило постепенно наигрывать в линии атаки сборной России на всякий случай братьев Миранчуков, Бакаева, Комличенко, Чалова, Сулейманова, Кокорина, Мелкадзе, Ерохина, Кучаева, Лесового, Соболева и Макарова. Тут людей на пять резервных составов.

Ведь к Черышеву с Ионовым – основным вингерам в оптимальном составе, хватало вопросов. Денису мешают травмы, Алексею не хватает класса в трудных матчах. Но было почти двадцать человек, а заиграл успешно только один. Дзюба за два года забил 11 голов в сборной, абсолютно лучший показатель.

Всего команда за это время создала 43 мяча в 18 играх, средняя результативность вроде неплохая – 2.4, но важен контекст. Сразу 14 точных ударов случились в двух матчах против Сан-Марино. Без них остается лишь 29 голов в 16 поединках. Это уже 1.8 мяча за матч, атака явно недоработала, хотя многие соперники были не уровня Бельгии.

Каждый четвертый гол серьезному оппоненту забивал именно Дзюба! Черчесов это должен знать. Логично спросить: почему не наиграл резерв, зная о зависимости? Ведь национальная команда — специфическая. В сборной засиять может не самая большая звезда. Но нужно одно условие.

Умение повторять лучшие результаты. Не могут похвастаться таким ни молодые (помните форварда Игнатьева за 7 млн евро, и где он сейчас?), ни опытные (Кокорин в «Сочи» был королем РПЛ, но сбавил в Москве). Легко критиковать Заболотного, сложнее понять – его бросили в омут с головой без подготовки. Эта манера – минус Черчесова.

Абсолютно все кандидаты нестабильные

Слабости наставника в вопросах коммуникации известны. В российском футболе в исключительных случаях видим грамотную работу с общественностью. Станислав Саламович пошел на ТВ явно по приказу Дюкова. А теперь игроки нелепо по очереди оправдывают все, что он там наговорил.

Но что скандального конкретно во фразе о Заболотном, который создал в сборной больше моментов, чем талантливые (подразумевались Миранчуки и Чалов)? Давайте смотреть шире. Лидер за прошлый клубный сезон по «гол+пас» угадывается легко – Дзюба (21 гол и 16 ассистов в 37 играх).

Но вторым был Зелимхан Бакаев! Который теперь не тянет на основу «Спартака». Третьим пришел Комличенко с чешскими голами, но и он не сияет сейчас. Алексей Миранчук из лидера «Локомотива» (16 голов и 5 ассистов в 32 играх) стал запасным в составе «Аталанты». И сборную не тащил никогда, хотя ему не 19 лет.

Луценко не добрался в основу из-за травмы, хотя в прошлом сезоне у Евгения такие же показатели, как у Чалова — по 18 баллов по «гол плюс пас». Причем нападающий «Арсенала» забил 15 мячей без еврокубков, а Федор собрал 9 голов в большем количестве матчей. У Чалова спад, был явный кризис, о чем тут спорить?

Надо разделять вопрос недоверия Черчесова к тем, кто ему не нравится, и вероятность, что конкретный игрок сумел бы обыграть Турцию и Сербию. Если смотреть на цифры, то побеждать соперников умел один Дзюба. Но и Артем в плохой форме осенью 2020-го – проявление нестабильности.

Черчесов не умеет сформулировать так, чтобы никого не обидеть. Но форвард Чалов, которого бросились защищать в ЦСКА и завуалировано назвали тренера «физруком», играл на уровне с Луценко до травмы ветерана. Евгений в прошлом сезоне шикарно бил головой, но Федора такое равенство не возвышает.

Нет в России своего Холанда, которого злой Черчесов игнорирует. Все перечисленные варианты на смену Дзюбе заметно ниже Артема по результативности и созданию моментов, иногда в 3-4 раза. Не совсем удивительно, что трансляция решающего матча сборной проиграла по рейтингам фигурному катанию, притягательных звезд в составе мало.

Хавбеки стали результативнее форвардов

В новом сезоне в первой десятке «гол плюс пас» сразу 6 человек – не форварды штрафной. Антон Миранчук, Ерохин, Кучаев, Лесовой, Бурмистров и Макаров не играют в центре атаки. И никто из них не был основным в сборной хотя бы гол-полтора, чтобы успех в клубах легко перенести на Лигу Наций.

В России стабильных нападающих в новейшее время готовить разучились. Смолов не стал топом, победив пару раз в гонке в РПЛ. Та же участь поджидала Чалова, который хуже, чем был в самом успешном сезоне. И сбавил не потому, что злой Черчесов запрещает Федору уничтожать всех в Лиге Европы и РПЛ.

Не стоит путать дельную критику тренера – накопились вопросы по тактике в обороне и подготовке к соперникам, с попыткой защитить тех, за кого не говорят голы. Сталкивается два горюшка. Для начала неумение Черчесова поменять систему игры, чтобы среагировать на успешных на коротких отрезках (Бакаева, Соболева, Лесового, Кучаева или Ерохина).

И вторая беда – все кандидаты в герои до сих пор хуже Дзюбы. А на десерт показательный факт. За два года, если вычесть 11 ударов Артема, остается 4 жалких мяча из 32 от других центральных форвардов, 12.5 %. Причем учтите, что из этих мячей один – в товарняке, три – сборной Сан-Марино. 0 голов от резервных нападающих серьезным соперникам.

Ни в клубах, ни в сборной никто не убедил, что у Черчесова были футбольные причины убирать Дзюбу из центра атаки. Или что доверие к Чалову, Соболеву или любому другому продуктивнее для команды здесь и сейчас. Спор о Заболотном и Чалове унизительный для требовательного болельщика сборной, поскольку у них за половину нового сезона 5 голов на двоих. Потому-то в ЦСКА и перешли к оскорблениям. Доказать цифрами крутость Федора сложно. А вот Дзюба в плохой для себя форме имеет после первого круга РПЛ 26 ударов и 7 голов.

У Чалова 26 ударов в РПЛ (как и у Дзюбы), но лишь 2 гола, у Соболева 35 – 5 мячей (сборной не мог помочь из-за травмы колена), у Заболотного 41 момент (Антон успешно открывается чаще, чем Федор) – 3 попадания. С такой скромной реализацией о подвигах в сборной мечтать не приходится.

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Бамбихрюк
Бамбихрюк
29 ноября в 09:14
Зря нагрубил? Поверьте, еще год два и сборные будут по типу олимпийских. Они нафиг никому не нужны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
28 ноября в 22:03
А никто и не упрекал Черчесова, что он сейчас не выпустил Соболева, Чалова и др. Какие к ним претензии. Этих ребят нужно было встраивать в сборную еще в 2018 г после ЧМ. Молодежь сразу с листа не заиграет никогда. Нужно постепенно встраивать в командную игру. Зачем было тянуть рухлядь вроде Гилерме, Ерохина, Жиркова, Ионова, семенова и др. Команда за месяц не перестраивается. Была куча ненужных игр, в том числе Лига наций, где можно было наигрывать и Шапи, и Игнатьева, и Чалова, и Дивеева, и Евгеньева, и Сафонова. А Черчесов дождался , когда деваться стало некуда и начал гнать на Миранчуков, Чалова , Сафонова и др. Свою вину, в том, что сильно запоздал с перестройкой команды он не признал и не признает. В этом дело и за это его надо критиковать и пожестче.
Андрей Мaксимeнко
Андрей Мaксимeнко ответ kinderpingui (раскрыть)
28 ноября в 21:25
Очень серьезный тренер... ага... Санкт-Гален, Легия и теперь Маккаби не дадут соврать!!! Одно дело занимать 2 место в дно-лиге и другое дело достойно выступать в Европе... Даже Семак играл РПЛ два раза, а толку?!? В Европе Зенит возят все кому не лень...
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
28 ноября в 21:06
Игроки не тянут, но зачем было публично унижать.
Вот ему усы по одному волосу драть в прямом эфире - шоу будет мегапопулярным
Nick Ch
Nick Ch
28 ноября в 19:33
"ЦСКА зря нагрубил Черчесову.." А может усач сначала не будет себя как быдло последнее вести и с себя на игроков всю ответственность перекладывать?
Roger Young
Roger Young
28 ноября в 17:44, ред.
Спасибо за статью. Часто пишу так, потому что прочел и больше добавить нечего.

Было интересно
VAN ARM
VAN ARM
28 ноября в 13:40
плевать на усатого!! главное клуб!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Союзник противников (раскрыть)
28 ноября в 13:19
А лучшей кандидатуры не назвал, значит, что последующее сплошной ТРЁП. ни к чему не обязывающий. Извини, против фактов не попрёшь)))
bacek15
bacek15 ответ Союзник противников (раскрыть)
28 ноября в 13:16
Дайте ваших кандидатов на главнюка и по одному футболёру в линию, может так и соберётся новая сборная? )
Союзник противников
Союзник противников ответ bacek15 (раскрыть)
28 ноября в 12:56
А уровень главнюка -уровню сборной.Сборную распустить,а главнюка(хорошего) оставить на пожизненном обеспечении.Чтобы его семья в дорогой Австрии не бедствовала.Не можешь найти достойных игроков-уйди,хрена ли ты мучаешься,такой блестящий специалист???
serh62
serh62
28 ноября в 12:56
надеюсь что после такого выступления черчесова, не может быть и речи о возвращении Акинфеева в сборную...пусть физрука бразилец защищает.
Союзник противников
Союзник противников ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
28 ноября в 12:54, ред.
За пожелание спасибо,ответно.Разговор давний и пустой,в котором моей правоты больше :Вы не увидите при Ханчарэнке титулов никогда.
bacek15
bacek15
28 ноября в 12:50
Не понятно, за что обрушились на Черечесова, ничего особенного он про золотых не сказал, все это и так понимают. Парни очень берегут себя, как мне кажется, (может это и правильно). Заболотный забил в октябре три, поэтому играл в сборной. Уровень сборной соответствует уровню наших клубов. А Чечесов должен всех хвалить, вот тогда-то они заиграют. ))
ARMENIAN
ARMENIAN
28 ноября в 12:50
Спасибо за статью
Beekeeper
Beekeeper ответ rubin kazzzan (раскрыть)
28 ноября в 12:49
если ты про Ахметова, то полностью с тобой согласен.
Beekeeper
Beekeeper
28 ноября в 12:48
Все правильно ЦСКА написал, я бы даже сказал что слишком мягко. Никто не имеет права на публику такое говорить, внутри сборной на тренировке сколько угодно, на в эфире это через чур. Пускай оставит наших игроков в покое и не вызывает больше в сборные.
kinderpingui
kinderpingui ответ Андрей Мaксимeнко (раскрыть)
28 ноября в 12:42, ред.
Карпин крутой тренер и как личность очень сильный человек! И в ростове, когда финансовая стабильность была всё нормально было! И в спартаке он отличные показатели показывал, но там спрос другой , спартаку каждый год с 6-7 мест чемпионство просили. Серебра им мало))
serh62
serh62
28 ноября в 12:41
задолбали уже оправдывать черчесова... все правильно написал клуб ЦСКА... можно было добавить еще и то что сказал Бабаев про велитона...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Союзник противников (раскрыть)
28 ноября в 12:39
Геннадий, зря катишь баллоны на ВМГ. Нет лучшего тренера ( назови если знаешь)
А на безрыбье , сам раком встанешь, Всех благ.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
28 ноября в 12:37
И Дзюба ещё более менее играет, хоть не особо одарен, но старается. Дальше будут игроки куда,, лучше,,
rubin kazzzan
rubin kazzzan
28 ноября в 12:34
Откуда взяться футболистам в России!? Этих что типа играют во что не поймёшь язык не повернётся назвать футболистами!
Союзник противников
Союзник противников ответ Байкал-38. (раскрыть)
28 ноября в 12:16, ред.
А у нас(некоторых) нет иллюзий :
1.Такой Ханчарэнка ЦСКА не нужен.
2.При нём Чалов не заиграет никогда.
3.Никто не растёт.в сравнении с сезоном дебюта.
4.Число "Михалычелюбов" не уменьшается, как бы он ни старался.
5.Гинеру он выгоден.
6.Какой австрияк,такова и сборная.Но почему-то он не готов ответить "за козла".
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
28 ноября в 12:13
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ФорвардЪ (раскрыть)
    28 ноября в 12:05
    Вот спартачи и защищают.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Андрей Мaксимeнко (раскрыть)
    28 ноября в 12:04
      Союзник противников
      Союзник противников
      28 ноября в 12:02
      Мы так и считаем : Черчесов 0- 5 Сербия.Возражения по сути есть???
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      28 ноября в 12:01
      ЦСКА не зря нагрубил Черчесову.
      Вспомните, ещё наши прадеды тонко подметили :
      Каков поп, таков и приход.

      Добавить нечего,
      neukomm
      neukomm
      28 ноября в 11:36
      И вот теперь выясняется, что без Дзюбы игра не идёт. Черчесов, что, думал он вечно будет бегать? Почему вспомнил о проблеме, когда игрок выбыл? Видите ли золотая молодёжь бестолковая. А что мешало наигрывать их намного раньше? Я уже молчу про Жиркова. У нас же нет НИ ОДНОГО левого защитника ему на замену. Здесь тоже игроки виноваты? Нет. Вина тренера очевидно, а ещё больше всего бесит, так это то, что он никогда не признает ошибки. Почему то у него в голове замело, что он великолепный неприкасаемый тренер. Нет, это не так
      nubom
      nubom
      28 ноября в 11:26
      Каждый уважающий себя клуб обязан метить территории своего прайда...
      Андрей Мaксимeнко
      Андрей Мaксимeнко ответ yasukuni (раскрыть)
      28 ноября в 11:23, ред.
      А какой тренер то нужен?!? Семак?!?))) Ганчеренко?!? Карпин?!? ))) которые нечего не могут на клубном уровне... особенно смешен своим недавним интервью Ганчеренко...
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