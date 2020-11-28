В плену «дзюбозависимости». ЦСКА зря нагрубил Черчесову из-за Чалова

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28 ноября 2020, 10:27

«Соккер.ру» призывает поменять обзывания на оценку с помощью фактов.

В сборной заиграл лишь один форвард

Черчесов выбирает состав, а если команда проигрывает – наставник отвечает. Особенно когда собрался пул игроков, которых в сборную не встроили. Ведь поставил на форварда, который в новом сезоне забил 3 гола и сделал 1 ассист в 15 играх. В итоге Заболотный дважды не попал в Стамбуле, и семь раз – в Белграде.

Только за два календарных года стоило постепенно наигрывать в линии атаки сборной России на всякий случай братьев Миранчуков, Бакаева, Комличенко, Чалова, Сулейманова, Кокорина, Мелкадзе, Ерохина, Кучаева, Лесового, Соболева и Макарова. Тут людей на пять резервных составов.

Ведь к Черышеву с Ионовым – основным вингерам в оптимальном составе, хватало вопросов. Денису мешают травмы, Алексею не хватает класса в трудных матчах. Но было почти двадцать человек, а заиграл успешно только один. Дзюба за два года забил 11 голов в сборной, абсолютно лучший показатель.

Всего команда за это время создала 43 мяча в 18 играх, средняя результативность вроде неплохая – 2.4, но важен контекст. Сразу 14 точных ударов случились в двух матчах против Сан-Марино. Без них остается лишь 29 голов в 16 поединках. Это уже 1.8 мяча за матч, атака явно недоработала, хотя многие соперники были не уровня Бельгии.

Каждый четвертый гол серьезному оппоненту забивал именно Дзюба! Черчесов это должен знать. Логично спросить: почему не наиграл резерв, зная о зависимости? Ведь национальная команда — специфическая. В сборной засиять может не самая большая звезда. Но нужно одно условие.

Умение повторять лучшие результаты. Не могут похвастаться таким ни молодые (помните форварда Игнатьева за 7 млн евро, и где он сейчас?), ни опытные (Кокорин в «Сочи» был королем РПЛ , но сбавил в Москве). Легко критиковать Заболотного, сложнее понять – его бросили в омут с головой без подготовки. Эта манера – минус Черчесова.

Абсолютно все кандидаты нестабильные

Слабости наставника в вопросах коммуникации известны. В российском футболе в исключительных случаях видим грамотную работу с общественностью. Станислав Саламович пошел на ТВ явно по приказу Дюкова. А теперь игроки нелепо по очереди оправдывают все, что он там наговорил.

Но что скандального конкретно во фразе о Заболотном, который создал в сборной больше моментов, чем талантливые (подразумевались Миранчуки и Чалов)? Давайте смотреть шире. Лидер за прошлый клубный сезон по «гол+пас» угадывается легко – Дзюба (21 гол и 16 ассистов в 37 играх).

Но вторым был Зелимхан Бакаев! Который теперь не тянет на основу «Спартака». Третьим пришел Комличенко с чешскими голами, но и он не сияет сейчас. Алексей Миранчук из лидера «Локомотива» (16 голов и 5 ассистов в 32 играх) стал запасным в составе «Аталанты». И сборную не тащил никогда, хотя ему не 19 лет.

Луценко не добрался в основу из-за травмы, хотя в прошлом сезоне у Евгения такие же показатели, как у Чалова — по 18 баллов по «гол плюс пас». Причем нападающий «Арсенала» забил 15 мячей без еврокубков, а Федор собрал 9 голов в большем количестве матчей. У Чалова спад, был явный кризис, о чем тут спорить?

Надо разделять вопрос недоверия Черчесова к тем, кто ему не нравится, и вероятность, что конкретный игрок сумел бы обыграть Турцию и Сербию. Если смотреть на цифры, то побеждать соперников умел один Дзюба. Но и Артем в плохой форме осенью 2020-го – проявление нестабильности.

Черчесов не умеет сформулировать так, чтобы никого не обидеть. Но форвард Чалов, которого бросились защищать в ЦСКА и завуалировано назвали тренера «физруком», играл на уровне с Луценко до травмы ветерана. Евгений в прошлом сезоне шикарно бил головой, но Федора такое равенство не возвышает.

Нет в России своего Холанда, которого злой Черчесов игнорирует. Все перечисленные варианты на смену Дзюбе заметно ниже Артема по результативности и созданию моментов, иногда в 3-4 раза. Не совсем удивительно, что трансляция решающего матча сборной проиграла по рейтингам фигурному катанию, притягательных звезд в составе мало.

Хавбеки стали результативнее форвардов

В новом сезоне в первой десятке «гол плюс пас» сразу 6 человек – не форварды штрафной. Антон Миранчук, Ерохин, Кучаев, Лесовой, Бурмистров и Макаров не играют в центре атаки. И никто из них не был основным в сборной хотя бы гол-полтора, чтобы успех в клубах легко перенести на Лигу Наций.

В России стабильных нападающих в новейшее время готовить разучились. Смолов не стал топом, победив пару раз в гонке в РПЛ . Та же участь поджидала Чалова, который хуже, чем был в самом успешном сезоне. И сбавил не потому, что злой Черчесов запрещает Федору уничтожать всех в Лиге Европы и РПЛ .

Не стоит путать дельную критику тренера – накопились вопросы по тактике в обороне и подготовке к соперникам, с попыткой защитить тех, за кого не говорят голы. Сталкивается два горюшка. Для начала неумение Черчесова поменять систему игры, чтобы среагировать на успешных на коротких отрезках (Бакаева, Соболева, Лесового, Кучаева или Ерохина).

И вторая беда – все кандидаты в герои до сих пор хуже Дзюбы. А на десерт показательный факт. За два года, если вычесть 11 ударов Артема, остается 4 жалких мяча из 32 от других центральных форвардов, 12.5 %. Причем учтите, что из этих мячей один – в товарняке, три – сборной Сан-Марино. 0 голов от резервных нападающих серьезным соперникам.

Ни в клубах, ни в сборной никто не убедил, что у Черчесова были футбольные причины убирать Дзюбу из центра атаки. Или что доверие к Чалову, Соболеву или любому другому продуктивнее для команды здесь и сейчас. Спор о Заболотном и Чалове унизительный для требовательного болельщика сборной, поскольку у них за половину нового сезона 5 голов на двоих. Потому-то в ЦСКА и перешли к оскорблениям. Доказать цифрами крутость Федора сложно. А вот Дзюба в плохой для себя форме имеет после первого круга РПЛ 26 ударов и 7 голов.