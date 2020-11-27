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«Спартак» выплатит Газизову 3 млн евро в случае досрочного увольнения

сегодня, 14:43

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность.

По информации источника, московский клуб в случае досрочного прекращения сотрудничества должен будет выплатить Газизову неустойку в размере € 3 млн

Ранее в «Спартаке» сообщили, что вопрос об отставке Газизова не стоит на ближайшей повестке.

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Ravshan878
Ravshan878 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 16:22
🤣🤣.)))
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 16:15
Пусть с собой Кокорина забирает .....
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:09
Урунов скупил уже все новые коллекции Гучи и ЛуиВитона, а Кокоха сколотил не плохую тиму в CS:GO, пора и место Зареме освободить.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:07
Раз пошли разговоры, значит недолго ему осталось. Может не прямо сечас, весной, летом. У Федуна прямо хобби подбирать в клуб профессиональных проходимцев, с легкостью опусташающих карман Арнольдыча. Ждите Зарему на должности спортивного директора.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:05
Из Спартака все с хорошей компенсацией уходят. Традиция однако!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 15:44
Вам нужна Зарема,хоть один мужик в руководстве клуба будет!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:42
Фигня,мы же знаем из заявления "СПартака",что Газизов-это ихо всё! Скорее Федун Зарему на Зарину сменит,чем расстанется с топ-менеджером Газизовым.
STVA 1
STVA 1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 15:35
С Поповым можно думать купите!Если только Рошу)))
Распил и бардак продолжается! Я думал Измайлова с Цорном убрали и все норм у вас!Ан нет.... Видать Газизов не нужен кому то очень , если ручного Попова пихают!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:34
что то маловато))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:26
С Газизовым только драгоценное время терять ! Отдайте ему деньги ,посадите на ишака и отправьте назад в Уфу ,мёдом торговать ! Нам в зимнее окно нужна "новая кровь" С ним опять никого не купим ! К гадалке не ходи !
berda2003
berda2003
сегодня в 15:22
так он для этого и устраивался в "салават юлаев" по наводке заремы...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 15:10
Спартак уже заявил официально, что Газизова не увольняют. Но фейкометы продолжают работу. Похоже, Спартак пытаются вывести из равновесия.
nubom
nubom
сегодня в 15:08
А вдруг Газизов случайно забудет забрать половину неустойки?...
Cat01
Cat01
сегодня в 14:53
Все это просто разговоры
Grizzzly
Grizzzly
сегодня в 14:53
Казалось наконец-то в клуб попал достойный гендир, как его сплавляют.
Похоже недолго Спартаку осталось, жаль
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:52
Для федуна это не деньги.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:52
Ктоб меня так уволил!
ДСА
ДСА
сегодня в 14:45
Придется с ним быть до окончания контракта.
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