«Спартак» выплатит Газизову 3 млн евро в случае досрочного увольнения

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сегодня, 14:43

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность.

По информации источника, московский клуб в случае досрочного прекращения сотрудничества должен будет выплатить Газизову неустойку в размере € 3 млн

Ранее в «Спартаке» сообщили, что вопрос об отставке Газизова не стоит на ближайшей повестке.