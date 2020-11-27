«Спартак» выплатит Газизову 3 млн евро в случае досрочного увольнения

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность.
По информации источника, московский клуб в случае досрочного прекращения сотрудничества должен будет выплатить Газизову неустойку в размере € 3 млн
Ранее в «Спартаке» сообщили, что вопрос об отставке Газизова не стоит на ближайшей повестке.
Распил и бардак продолжается! Я думал Измайлова с Цорном убрали и все норм у вас!Ан нет.... Видать Газизов не нужен кому то очень , если ручного Попова пихают!
Распил и бардак продолжается! Я думал Измайлова с Цорном убрали и все норм у вас!Ан нет.... Видать Газизов не нужен кому то очень , если ручного Попова пихают!
Похоже недолго Спартаку осталось, жаль
Похоже недолго Спартаку осталось, жаль