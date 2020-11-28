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Кабрини: «Марадона был бы жив, если бы в своё время перешёл в „Ювентус“»

сегодня, 07:08

Бывший защитник «Ювентуса», чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Антонио Кабрини в эфире Irpina TV заявил, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сейчас был бы жив, если бы в 1984 года перешёл из «Барселоны» в туринский клуб, а не «Наполи».

Живая легенда и джентльмен среди соперников, который, как и многие другие чемпионы, мог представать в лучшем и худшем проявлениях одновременно.

Он по-прежнему был бы здесь, с нами, если бы перешёл в «Ювентус». Потому что обстановка спасла бы его. Не клуб, а сама атмосфера вокруг. Любовь Неаполя была такой же сильной и искренней, как и болезненной.

Вскоре Кабрини принёс извинения за своё высказывание.

Вы неверно истолковали мои слова. Я не осуждал, а говорил об энергетике города, который не мог сдержать эту страсть. Я думаю, что спокойная обстановка, в которой я жил во время игры за «Юве», возможно, защитила бы его. Я прошу прощения у всех, кого задели эти слова.

Ранее стало известно, что игроки Серии А выйдут на матчи 9-го тура в траурных повязках.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:26
бредовая это мысль))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:22
Переезд в другой город вряд ли бы изменили импульсивность и склонность к экспериментам над своим организмом у Марадоны и жителей Неаполя обвинять не надо, они и так переживают от потери своего кумира.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:10
Никто не знает что было бы
ДСА
ДСА
сегодня в 07:09
Было бы тоже самое, это не лечится.
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