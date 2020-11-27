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Уволен сотрудник похоронного бюро, сделавший селфи с телом Марадоны

сегодня, 21:10

Трое сотрудников похоронного бюро сделали селфи с телом Диего Марадоны и выложили его в Сеть. Инцидент произошёл во время транспортировки тела от места смерти в президентский дворец Каса Росада в Буэнос-Айресе.

Личность одного из сотрудников уже идентифицирована, компания объявила, что он уволен с работы. Кроме того, это событие будет иметь юридические последствия, о чём сообщил Матиа Морла​ (адвокат Марадоны):

Они виновны в возмутительном и неправильном поступке. Они дорого заплатят за это.

Сегодня стало известно, что футболисты Серии А выйдут в траурных повязках на матчи 9-го тура итальянского первенства в память о легендарном аргентинском футболисте.

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УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 22:09
Чего все на парней накинулись? Подумаешь селфи сделали и что с того? Кому то они этим разве навредили? Нет. А обвиняют их как будто они не селфи сделали с Марадоной а убили его.
Gahi
Gahi
сегодня в 22:03
Это ещё раз подтверждает тот фак, что у многих ради  сиюминутной славы и максимум лайков, потерянно всё святое, что веками воспитывалось и прививалось людям из поколения к поколению. В любой сфере жизнедеятельности человека можно убедиться что происходит с ним в информационном пространстве. И каждый хочет удивить остальных своей оригинальностью пренебрегая этим все этические нормы. А то что произошло во время провода в последний путь Диего Армандо Марадона не могут быть оправданы любые доводы.  Пусть ничто тебя не тревожит Диего спи спокойно и пусть земля будет пухом. Вечная память.
Footbolista
Footbolista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 22:03
Таможня с деньгами селфи делает...
RIR68
RIR68
сегодня в 21:42
такие теперь люди стали. на всём пиарятся(((
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:41
Не подумал человек и наказали.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 21:33
не от большого ума конечно,если он там у них вообще есть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:23
Жажда дешевой популярности и охота за популярными брендами порой не оставляют в людях ничего святого.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:22
Сейчас многие так делают,хирурги,учителя,таможня!
STVA 1
STVA 1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 21:21
Грохнуть могут(
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:19
Хотели с...ки попиариться, но теперь поплатятся.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:14
Аргентинские фаны могут и побить за такое
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:14
УРОДЫ ВЕЗДЕ БЫВАЮТ...
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