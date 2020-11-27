Уволен сотрудник похоронного бюро, сделавший селфи с телом Марадоны

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сегодня, 21:10

Трое сотрудников похоронного бюро сделали селфи с телом и выложили его в Сеть. Инцидент произошёл во время транспортировки тела от места смерти в президентский дворец Каса Росада в Буэнос-Айресе.

Личность одного из сотрудников уже идентифицирована, компания объявила, что он уволен с работы. Кроме того, это событие будет иметь юридические последствия, о чём сообщил Матиа Морла​ (адвокат Марадоны):

Они виновны в возмутительном и неправильном поступке. Они дорого заплатят за это.

Сегодня стало известно, что футболисты Серии А выйдут в траурных повязках на матчи 9-го тура итальянского первенства в память о легендарном аргентинском футболисте.