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Трабукки: «Андрей Федун откровенно показывал нелюбовь к Каррере»

сегодня, 14:37

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о конфликте между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и членом совета директоров клуба Андреем Федуном.

Не знаю Зарему. Ни разу за то время, что Массимо руководил «Спартаком», не видел её на совете директоров, не слышал мнения.

Там другой человек постоянно высказывал мнение. Это Андрей Федун. Он не скрывал антипатии к Массимо. Помню, на совете директоров он начал хвалить Курбана Бердыева, и Каррера психанул, начал кричать: «Уберите меня хоть сегодня, берите Бердыева!» Леониду Арнольдовичу пришлось успокоить брата. Но это право Андрея Федуна, это даже честно — он откровенно показывал нелюбовь к Массимо.

Тем временем в СМИ появились слухи о новой смене руководства в «Спартаке».

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Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 15:58
Каррера, какой в профессиональном отношении тренер он ни будь, делал главное- умел заводить команду на победы.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:56
Ромашка, какая-то.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:48
Чего вспоминать славное прошлое,если сейчас у "Спартака" есть смешное и непонятное настоящее??? Смешались в кучу всё: Заремы,Поповы,Федуны и прочее,но постоянны лишь проблемы,и видим мы все их воочию.
kust07
kust07
сегодня в 15:17
Все беды Спартака от Федунов,два брата акробата. Им бы балетной труппой руководить.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:55
А что физрука любить?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:47
Его не любили, а он сделал результат.
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